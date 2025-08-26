Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’161 -0.4%  SPI 16’896 -0.4%  Dow 45’316 0.1%  DAX 24’153 -0.5%  Euro 0.9352 0.0%  EStoxx50 5’384 -1.1%  Gold 3’385 0.5%  Bitcoin 88’923 0.1%  Dollar 0.8034 -0.3%  Öl 67.2 -2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Apple-Aktie steigt: Apple offenbar kurz vor Vorstellung neuer iPhones
BYD-Aktie im Plus: Diese Infos sollten Anleger vor den BYD-Quartalszahlen kennen
Clara Technologies-Aktie unter Druck: Kurschaos trotz KI-Hoffnung
Microsoft, Apple & Co. im Fokus: Diese Aktien hielt Jeremy Grantham im zweiten Quartal 2025
So hätte sich eine Stellar-Investition von vor 5 Jahren ausgezahlt
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.08.2025 20:27:13

McDonalds Aktie News: McDonalds am Dienstagabend nahe Vortagesschluss

McDonalds Aktie News: McDonalds am Dienstagabend nahe Vortagesschluss

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagabend die Aktie von McDonalds. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die McDonalds-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 313,33 USD.

McDonald's
251.73 CHF -0.59%
Kaufen Verkaufen

Mit einem Kurs von 313,33 USD zeigte sich die McDonalds-Aktie im New York-Handel um 20:26 Uhr kaum verändert. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 45'302 Punkten steht. In der Spitze gewann die McDonalds-Aktie bis auf 315,08 USD. Die McDonalds-Aktie gab in der Spitze bis auf 312,37 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 312,96 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 119'586 McDonalds-Aktien umgesetzt.

Am 11.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 326,32 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 4,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 17.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 276,56 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die McDonalds-Aktie derzeit noch 11,74 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für McDonalds-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,78 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,17 USD belaufen. Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 3,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 6.84 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.49 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je McDonalds-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 12,35 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur McDonalds-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel hätten Anleger an einem McDonalds-Investment von vor einem Jahr verdient

Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte eine McDonalds-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So verdient McDonald's wirklich: Ein Blick hinter die Fassade der Burgerkette


Bildquelle: Alberto Stocco / Shutterstock.com