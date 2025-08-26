McDonalds Aktie News: McDonalds am Dienstagabend nahe Vortagesschluss

Mit einem Kurs von 313,33 USD zeigte sich die McDonalds-Aktie im New York-Handel um 20:26 Uhr kaum verändert. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 45'302 Punkten steht. In der Spitze gewann die McDonalds-Aktie bis auf 315,08 USD. Die McDonalds-Aktie gab in der Spitze bis auf 312,37 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 312,96 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 119'586 McDonalds-Aktien umgesetzt.

Am 11.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 326,32 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 4,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 17.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 276,56 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die McDonalds-Aktie derzeit noch 11,74 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für McDonalds-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,78 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,17 USD belaufen. Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 3,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 6.84 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.49 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je McDonalds-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 12,35 USD fest.

