31.08.2025 22:30:38
August 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der McDonalds-Aktie angepasst
Analysten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der McDonalds-Aktie abgegeben.
McDonald's
248.44 CHF -1.83%
8 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu McDonalds veröffentlicht.
7 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Experte empfiehlt das Halten der McDonalds-Aktie.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für McDonalds ein Kursziel von 335,00 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 21,46 USD gegenüber dem aktuellen NYSE-Kurs von 313,54 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|08.08.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|310,00 USD
|-1,13
|07.08.2025
|UBS AG
|350,00 USD
|11,63
|06.08.2025
Redaktion finanzen.ch
Bildquelle: TonyV3112 / Shutterstock.com
Nachrichten zu McDonald's Corp.
29.08.25
|McDonalds Aktie News: McDonalds zeigt sich am Freitagabend fester (finanzen.ch)
29.08.25