Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’761 -0.3%  SPI 17’545 -0.5%  Dow 47’787 -1.0%  DAX 24’042 -1.4%  Euro 0.9220 -0.3%  EStoxx50 5’743 -0.8%  Gold 4’203 0.2%  Bitcoin 79’199 -2.2%  Dollar 0.7910 -0.9%  Öl 63.1 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204NVIDIA994529Novartis1200526Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Holcim1221405
Top News
Ausblick: Allianz stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ausblick: Siemens Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Aktien im Blick: Baidu holt auf - Apollo Go erreicht Niveau von Alphabets Waymo beim autonomen Fahren
RENK-Aktie höher: Rüstungsboom sorgt für Rekordaufträge und kräftiges Gewinnplus
Ausblick: Virgin Galactic präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Suche...

SanDisk Aktie 141821755 / US80004C2008

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.11.2025 18:44:40

MÄRKTE USA/Schwächer - Gewinnmitnahmen nach Ende des Regierungsstillstandes

SanDisk
246.41 USD -12.94%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Das Ende des längsten Regierungsstillstands der Geschichte beflügelt die Wall Street am Donnerstag nicht mehr. US-Präsident Donald Trump hat das vom Kongress beschlossene Ausgabenpaket zur Beendigung des "Shutdown" unterzeichnet. Das Paket verlängert die Finanzierung der Regierung aber nur bis zum 30. Januar - bei ausgewählten Posten für das gesamte Jahr. Nach dem Allzeithoch des Dow-Jones-Index am Vortag ist das Ende des Regierungsstillstandes nach Meinung von Börsianern hinreichend eingepreist. Gegen Mittag (Ortszeit New York) verliert der Dow-Jones-Index 0,9 Prozent auf 47.832 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite büssen 1,1 bzw. 1,8 Prozent ein.

Nun richtet sich der Fokus auf die wirtschaftliche Verfassung des Landes und daran anknüpfend auf die Debatte über eine mögliche Zinssenkung im Dezember. Die wird aber erschwert, weil die US-Konjunkturdaten zu Inflation und Arbeitsmarkt im Oktober "wahrscheinlich nie" veröffentlicht werden, wie die Pressesprecherin des Weissen Hauses, Karoline Leavitt, mitteilte. "Der Datenblackout hat die Arbeit der Federal Reserve erschwert, aber wir erwarten immer noch, dass sie die Zinssätze im Dezember erneut senken wird", sagt Chefmarktstrategin Carol Schleif von BMO Private Wealth.

Boston-Fed-Präsidentin Susan Collins sieht allerdings "hohe Hürden" für weitere Lockerungen der Geldpolitik. Der Zinsterminmarkt preist eine Zinssenkung im Dezember nur noch mit einer Wahrscheinlichkeit von 53 Prozent ein nach 63 Prozent am Vortag und 96 Prozent vor einem Monat.

Zinsdebatte auch bei Renten, Dollar und Gold

Am Rentenmarkt tut sich nicht viel, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen steigt um 1,5 Basispunkte auf 4,08 Prozent. Rentenhändler sprechen mit Blick auf die nun wieder einsetzende Datenveröffentlichung von Zurückhaltung und Vorsicht.

Der Dollar fällt mit der Spekulation auf schwache Konjunkturdaten, der Dollar-Index büsst 0,2 Prozent ein. Sollten diese wider Erwarten positiv ausfallen, könnte der Greenback mit der Annahme, die US-Notenbank werde im Dezember auf eine Zinssenkung verzichten, anziehen, heisst es im Handel.

Auch am Goldmarkt spekulieren Anleger auf schwache Daten und eine mögliche Zinssenkung im Dezember, der Preis des Edelmetalls ist über die Marke von 4.200 Dollar gestiegen. Die Ölpreise zeigen sich mit Aufschlägen, Sanktionen gegen Russland überwiegen aktuell die Befürchtung eines Überangebots. Die Internationale Energie-Agentur hat ihre Prognosen 2025 und 2026 für die Nachfrage, aber auch für das Angebot leicht angehoben. Sie rechnet weiterhin mit einem Überangebot. Dass die Ölvorräte der USA überraschend deutlich gestiegen sind, belastet zunächst nicht.

Unter den Einzelaktien ziehen Cisco Systems um 4,5 Prozent an. Der Netzwerkausrüster hat die Prognose für das Geschäftsjahr angehoben, nachdem Gewinn und Umsatz im ersten Geschäftsquartal stärker als gedacht gestiegen sind. Der Unterhaltungskonzern Disney hat in seinem vierten Geschäftsquartal insbesondere mit seinem Fernseh- und Filmgeschäft nicht überzeugt, der Konzernumsatz lag unter den Markterwartungen. Der Kurs fällt um fast 10 Prozent.

Verizon plant einem Bericht zufolge den Abbau von 15.000 Stellen. Die Aktie des Telekommunikationskonzerns legt um 1,2 Prozent zu.

Pfizer (+1,3%) versucht einem Medienbericht zufolge, ihre Beteiligung an der deutschen Biontech (-5,3%) zu verkaufen. Nach schwachen Geschäftszahlen des japanischen Speicherchipanbieters Kioxia geben die Sektorwerte Micron Technology (-3%), Sandisk (-11,7%) und Western Digital (-3,5%) nach. Sealed Air haussieren um 19,3 Prozent, der Verpackungsspezialist verhandelt laut einem Bericht mit der Beteiligungsgesellschaft Clayton Dubilier & Rice über eine Übernahme.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 47.831,86 -0,9% -422,96 +13,4%

S&P-500 6.775,26 -1,1% -75,66 +16,5%

NASDAQ Comp 22.993,07 -1,8% -413,39 +21,2%

NASDAQ 100 25.119,03 -1,6% -398,30 +21,4%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:09 % YTD

EUR/USD 1,1649 +0,5% 1,1590 1,1598 +11,9%

EUR/JPY 179,72 +0,2% 179,32 179,44 +10,1%

EUR/CHF 0,9222 -0,3% 0,9245 0,9242 -1,5%

EUR/GBP 0,8820 -0,1% 0,8827 0,8829 +6,7%

USD/JPY 154,28 -0,3% 154,72 154,72 -1,6%

GBP/USD 1,3208 +0,6% 1,3131 1,3135 +4,9%

USD/CNY 7,0701 -0,1% 7,0780 7,0811 -1,8%

USD/CNH 7,0930 -0,3% 7,1119 7,1126 -3,0%

AUS/USD 0,6549 +0,2% 0,6538 0,6543 +5,7%

Bitcoin/USD 100.180,15 -1,7% 101.951,10 101.890,80 +7,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,79 58,49 +0,5% 0,30 -18,9%

Brent/ICE 63,12 62,71 +0,7% 0,41 -16,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.203,48 4.197,48 +0,1% 6,00 +59,9%

Silber 53,14 53,28 -0,3% -0,14 +84,5%

Platin 1.372,04 1.397,28 -1,8% -25,24 +59,5%

Kupfer 5,09 5,11 -0,3% -0,01 +23,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2025 12:44 ET (17:44 GMT)

Nachrichten zu SanDisk Corp When Issue

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
Keine Nachrichten verfügbar.
mehr Nachrichten

Analysen zu SanDisk Corp When Issue

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Parker-Hannifin, JPMorgan Chase & Dollarama mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Parker-Hannifin
✅ JPMorgan Chase
✅ Dollarama

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Parker-Hannifin, JPMorgan Chase & Dollarama mit François Bloch

Inside Trading & Investment

17:07 Julius Bär: 11.60% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (70%) auf OC Oerlikon Corp AG
10:39 SMI weiter im Rally-Modus
09:44 Marktüberblick: RWE-Aktie springt nach Zahlen
09:41 UBS Logo UBS KeyInvest: Deutschland – Kurs Richtung Aufschwung/GLP-1 – Umkämpfter Milliardenmarkt
12.11.25 Holcim - Milliardenübernahme nicht genug, weitere Zukäufe geplant
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
12.11.25 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Parker-Hannifin, JPMorgan Chase & Dollarama mit François Bloch
11.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Lonza, Novartis, Roche, Straumann
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’287.16 19.68 S9GB1U
Short 13’560.01 13.76 UJOBSU
Short 14’050.63 8.98 SXXBOU
SMI-Kurs: 12’761.43 13.11.2025 17:30:00
Long 12’225.35 19.38 S1FBXU
Long 11’966.08 13.91 SRQB1U
Long 11’443.38 8.92 SS5BFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rüstungsaktien unter der Lupe: Was RENK, Rheinmetall, HENSOLDT und TKMS jetzt bewegt
Infineon-Aktie legt deutlich zu: Infineon hofft auf KI-Boom nach Umsatzrückgang
DroneShield-Aktie bricht um über 30 Prozent ein: Grosse Insiderverkäufe belasten den Kurs
Bayer-Analyse: Kaufen-Bewertung für Bayer-Aktie von DZ BANK
RENK-Aktie höher: Rüstungsboom sorgt für Rekordaufträge und kräftiges Gewinnplus
Swiss Life-Aktie dennoch unter Druck: Swiss Life bleibt nach neun Monaten im Wachstumsmodus
pbb-Aktie in Rot: Deutsche Pfandbriefbank rechnet 2025 mit Vorsteuerverlust von über 200 Millionen Euro
Korro Bio-Aktie stürzt dramatisch ab: Medikament verfehlt Zielwert - Koop mit Novo Nordisk auf Eis
Sixt-Aktie trotzdem leichter: Autovermieter steigert Gewinn, senkt aber Umsatzerwartung leicht
D-Wave Quantum-Aktie mit Kursrutsch nach schwacher Bilanz - Experten zeigen sich dennoch optimistisch

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
18:54 OTS: ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e.V. / Prof. Dr. ...
18:35 Koalition plant Kürzung bei Programm 'Demokratie leben'
18:34 ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Ins Minus gedreht mit schwachen US-Börsen
18:30 AKTIE IM FOKUS 2: Delivery Hero schwach - RBC sieht Gefahren für Profitabilität
18:29 Deutsche Börse-News: "So extrem war es noch nie" (Zertifikate Marktbericht)
18:29 Deutsche Euroshop macht mehr Gewinn - Prognosen für 2025 präzisiert
18:19 Aktien Wien Schluss: ATX legt Verschnaufpause ein
18:07 ROUNDUP/Aktien Frankfurt: Dax schwach am Tagestief - Siemens belastet
17:58 Aktien Europa Schluss: Ins Minus gedreht mit schwachen US-Börsen
17:57 ROUNDUP 2/Neuer Dieselprozess: Verfahren gegen die zweite VW-Riege?