Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’314 -0.4%  SPI 17’047 -0.2%  Dow 47’856 0.3%  DAX 24’124 -0.6%  Euro 0.9284 0.4%  EStoxx50 5’706 0.0%  Gold 3’987 1.2%  Bitcoin 88’544 -1.2%  Dollar 0.7967 0.4%  Öl 65.0 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Ausblick: AIXTRON präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: Lufthansa legt Quartalsergebnis vor
Ausblick: Idorsia stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
OpenAI und NVIDIA-Aktie: Eigene Chips könnten NVIDIA-Preise um bis zu 30 Prozent unterbieten
Deutsche Bank-Aktie höher: Rekordgewinn - Rendite auf Zielkurs
Suche...

DAX 40 998032 / DE0008469008

24’124.21
Pkt
-154.42
Pkt
-0.64 %
17:50:00
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

29.10.2025 18:18:40

MÄRKTE EUROPA/Zurückhaltung vor wichtigen Ereignissen - DAX von SAP gebremst

DOW JONES--Die Akteure an den europäischen Börsen haben sich am Mittwoch im unmittelbaren Vorfeld wichtiger Ereignisse mit Käufen zurückgehalten. Kurz nach Handelsende stand die Zinsentscheidung der US-Notenbank auf dem Programm, am Donnerstag das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Südkorea. Insbesondere letzteres könnte dann am Donnerstag die Börsen stärker bewegen, hiess es; insbesondere nach den starken Aufschlägen im Vorfeld in der Erwartung einer Einigung im Handelskonflikt. Mit Blick auf die US-Notenbank galt eine Zinssenkung um 25 Basispunkte als ausgemacht, ebenso wie stabile Zinsen seitens der EZB am Donnerstag.

Für den DAX ging es um 0,6 Prozent nach unten auf 24.124 Punkte, wobei ein kräftiges Minus beim Indexschwergewicht SAP bremste. Der Euro-Stoxx-50 schloss dagegen mit 5.706 unverändert, mit 5.734 Punkten hatte der europäische Leitindex im Verlauf ein neues Allzeithoch markiert. Am Devisenmarkt gab der Dollar vor den Zinsentscheidungen in den USA und der EU nach, der Euro stieg auf 1,1659 Dollar. Am Anleihemarkt blieb es weitgehend ruhig. Das Gold konnte sich vom jüngsten Schwächeanfall erholen und stieg wieder über 4.000 Dollar je Feinunze.

SAP verloren 4,2 Prozent. Für Druck auf Aktie sorgten laut Marktteilnehmern Spekulationen, dass der Softwareriese Geld in die Hand nehmen könnte, um den US-Bilanzsoftware-Anbieter Blackline zu übernehmen, mit dem SAP bereits eng zusammenarbeitet. Schon am Vortag hatte die Nachrichtenagentur Reuters über ein angebliches Gebot über 4,5 Milliarden Dollar schon im Juni berichtet. Es sei von Blackline allerdings zurückgewiesen worden. SAP erwäge nun ein neues Gebot.

Mit Blick auf die auf Hochtouren laufende Berichtssaison standen Adidas im Fokus, weil die Aktie um 10,4 Prozent einbrach. Der Sportartikelhersteller hatte zwar lediglich endgültige Geschäftszahlen vorgelegt, die hatten es im Detail aber offenbar in sich. Sie zeigten, dass Adidas in Europa die Umsätze zwar mit 9 Prozent stärker als erwartet steigern konnte, er lautete auf 7 Prozent. In Nordamerika verfehlte das Umsatzplus mit 1 Prozent die Markterwartung von 7,5 Prozent aber deutlich. Im Sog von Adidas fielen Puma um 3,0 Prozent.

Deutsche Bank waren DAX-Tagessieger mit einem Plus von fast 5 Prozent. Die Bank erzielte einen Rekordgewinn und übertraf die Erwartungen der Analysten. Bei der Eigenkapitalrendite liegt sie auf dem Kurs für das Gesamtjahr. Gut kamen auch die Zahlen der Tochter DWS an, deren Kurs um 4,6 Prozent stieg. Hier wurde auf den Vorsteuergewinn im dritten Quartal verwiesen, der dank erneuter Kostenkontrolle deutlich oberhalb der Markterwartung ausgefallen sei.

In Zürich schlossen UBS 1,0 Prozent im Minus. Die Bank hatte zwar starke Zahlen vorgelegt, Analysten bemängelten allerdings den zurückhaltenden Ausblick. Die spanische Bank Santander habe beruhigende Aussagen zu ihrem Autofinanzierungsgeschäft gemacht und berichtet, dass die Qualität der Vermögenswerte auf Konzernebene stabil sei, lobten die Analysten von Citi. Der Gewinn im dritten Quartal habe dazu die Erwartungen übertroffen. Die Aktie legte um über 4 Prozent zu.

Mercedes-Benz übertraf im dritten Quartal die Erwartungen, wenngleich der Autohersteller belastet von schwachen Autoverkäufen in China und US-Importzöllen bei leicht rückläufigen Umsätzen einen Gewinneinbruch verzeichnete. Zugleich übertraf die bereinigte operative Rendite im Kerngeschäft mit Premiumautos die Schätzungen von Analysten. Mercedes-Benz verteuerten sich um 4,4 Prozent. BMW gewannen im Sog 1,1 Prozent.

BASF stiegen nach dem Quartalsbericht um 1,7 Prozent. Positiv werteten die Analysten von Citi, dass der Aktienrückkauf in Höhe von 1,5 Milliarden Euro früher kommt und umfangreicher ausfällt, als die meisten Börsianer erwartet haben dürften. Die Analysten sprachen von einem Zeichen des Vertrauens, sowohl in die eigene Ertragskraft wie auch das Bilanzpotenzial.

Siemens Energy verbesserten sich um 2,8 Prozent. Die Aktie dürfte von der nicht enden wollenden KI-Rally profitiert haben. Weil der massive Energiebedarf von Rechenzentren die Nachfrage nach Energie-Infrastruktur wie Turbinen und Stromnetzen stark antreibt, geraten mit dem KI-Hype immer wieder auch Unternehmen wie Siemens Energy in den Fokus. Am Berichtstag hatte Nvidia als erstes börsennotiertes Unternehmen in der Geschichte im Zuge einer fortgesetzten Kursrally eine Marktkapitalisierung von 5 Billionen Dollar erreicht.

Nach einem starken dritten Quartal und einer Anhebung des Ausblicks ging es für GSK in London um 6,6 Prozent nach oben. Der Umsatz des Pharmaunternehmens lag in allen Produktbereichen über den Erwartungen. Der Rohstoffriese Glencore wartete mit einem soliden Quartal auf und grenzte die Prognose zumeist innerhalb der bestehenden Bandbreiten ein. Die Aktie zog um 5,6 Prozent an.

Index Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 5.705,81 +0,0% +16,5%

Stoxx-50 4.787,29 +0,0% +11,1%

Stoxx-600 575,40 -0,1% +13,4%

XETRA-DAX 24.124,21 -0,6% +21,9%

FTSE-100 London 9.696,74 k.A. +16,8%

CAC-40 Paris 8.200,88 -0,2% +11,3%

AEX Amsterdam 975,35 +0,1% +10,9%

ATHEX-20 Athen 5.109,84 +1,1% +41,5%

BEL-20 Bruessel 4.972,19 +0,5% +16,0%

BUX Budapest 107.141,14 +0,8% +34,0%

OMXH-25 Helsinki 5.558,41 -0,2% +29,0%

ISE NAT. 30 Istanbul 10.871,08 k.A. +10,6%

OMXC-20 Kopenhagen 1.552,10 +0,5% -26,5%

PSI 20 Lissabon 8.385,55 +0,4% +30,9%

IBEX-35 Madrid 16.150,10 +0,4% +38,7%

FTSE-MIB Mailand 43.242,53 +0,3% +26,2%

OBX Oslo 1.555,08 -0,2% +17,1%

PX Prag 2.363,09 +0,4% +33,7%

OMXS-30 Stockholm 2.777,91 -0,4% +12,3%

WIG-20 Warschau 3.038,56 -0,1% +38,8%

ATX Wien 4.674,39 -0,2% +27,8%

SMI Zuerich 12.314,10 -0,4% +6,5%

*bezogen auf Vortagesschluss

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 18:56 % YTD

EUR/USD 1,1659 +0,1% 1,1651 1,1664 +12,5%

EUR/JPY 177,33 +0,0% 177,29 177,47 +8,8%

EUR/CHF 0,9285 +0,4% 0,9244 0,9252 -1,5%

EUR/GBP 0,8812 +0,4% 0,8779 0,8785 +6,1%

USD/JPY 152,10 -0,0% 152,17 152,16 -3,3%

GBP/USD 1,3231 -0,3% 1,3272 1,3277 +6,0%

USD/CNY 7,0768 -0,1% 7,0805 7,0813 -1,8%

USD/CNH 7,0898 -0,1% 7,0955 7,0938 -3,3%

AUS/USD 0,6616 +0,5% 0,6582 0,6589 +6,4%

Bitcoin/USD 111.114,85 -1,9% 113.254,45 115.376,10 +19,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,62 60,15 +0,8% 0,47 -15,9%

Brent/ICE 65,03 64,40 +1,0% 0,63 -13,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.995,64 3.934,30 +1,6% 61,34 +50,9%

Silber 48,13 46,90 +2,6% 1,22 +63,5%

Platin 1.374,56 1.356,93 +1,3% 17,63 +54,9%

Kupfer 5,25 5,17 +1,5% 0,08 +27,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2025 13:18 ET (17:18 GMT)

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Etienne Jornod (OM Pharma): Führung, Erfolg & Pharma-Strategie- zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morning Call spricht die Schweizer Unternehmer-Ikone Etienne Jornod (OM Pharma) mit François Bloch und Olivia Hähnel (BX Swiss) über Führung, Wachstum, Kooperationen, seine Zeit bei der NZZ und darüber, warum Zuhören der wichtigste Leadership-Skill ist.

Die perfekte Folge für alle, die sich für Pharmastrategien, Galenica/Vifor und Unternehmertum interessieren.

🎯 Themen im Interview mit Etienne Jornod (OM Pharma)

– Antrieb und Führungsphilosophie eines Unternehmers
– Erfolgsweg von Galenica – Lehren aus Jahrzehnten Führung
– Frauenquote, Teamkultur und Leadership bei OM Pharma
– Internationale Expansion: China, USA und neue Märkte
– Forschung, Druck und Verantwortung in der Pharmaindustrie
– Inspiration, Balance und persönliche Haltung zum Erfolg
– Zukunftsvisionen: Schweiz, Unternehmertum und Investments

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Etienne Jornod (OM Pharma): Führung, Erfolg & Pharma-Strategie- zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

09:09 SMI stürzt ab
09:02 SG-Marktüberblick: 29.10.2025
08:00 Attraktive Sekundärmarktopportunitäten
07:55 Etienne Jornod (OM Pharma): Führung, Erfolg & Pharma-Strategie- zu Gast im BX Morningcall
07:19 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Kurse treten auf der Stelle
28.10.25 Logo WHS Starbucks Aktienanalyse vor den Zahlen – beim Geschäftsmodell dreht sich nicht unbedingt alles um die Kaffeebohne
28.10.25 Julius Bär: 10.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Rheinmetall AG
24.10.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adecco, Barry Callebaut
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’823.22 19.56 S2S3VU
Short 13’094.83 13.71 U5BSSU
Short 13’580.05 8.95 UJOBSU
SMI-Kurs: 12’314.10 29.10.2025 17:31:05
Long 11’736.05 18.56 SHFB5U
Long 11’507.12 13.87 BIYSFU
Long 11’008.02 8.95 BMQS4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

UBS-Aktie etwas schwächer: Quartalsgewinn schiesst in die Höhe - Bank übertrifft Erwartungen deutlich
NEL ASA-Aktie volatil: Wasserstoffkonzern weiter mit Verlusten, Umsatz nimmt ab
adidas-Aktie fällt dennoch zurück: Gewinne sprudeln
Ausblick: NEL ASA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
DroneShield-Aktie auf Talfahrt: Korrekturmodus nach der extremen Rally?
Telekom und NVIDIA bauen Milliarden-Rechenzentrum - so reagieren die Aktien der beteiligten Konzerne
Bitcoin nach Rekordhoch und Einbruch: So sehen Experten die Entwicklung bis 2026
BASF-Aktie steigt: Besseres Ergebnis als erwartet - Aktienrückkauf beginnt im November -- Sparkurs bei Investitionen
Supercomputer-Offensive: US-Energieministerium und AMD mit Milliardenpartnerschaft - Wie die AMD-Aktie reagiert
Mercedes-Benz-Aktie höher: Anleger reagieren positiv auf Sparprogramm und Rückkäufe

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
DAX 24’124.21 -0.64%

finanzen.net News

Datum Titel
18:24 ROUNDUP: Sachsens Landtag stimmt Reform des Rundfunks zu
18:17 Sachsens Landtag stimmt Reform des Rundfunks zu
18:16 Aktien Europa Schluss: Indizes erklimmen vor US-Zinsentscheid Rekordhöhen
18:07 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Verluste vor US-Zinsentscheid
17:54 Airbus-Aktie: Airbus hält nach starken Zahlen an den Jahreszielen fest
17:47 Aktien Frankfurt Schluss: Verluste vor US-Zinsentscheid und 'Big Tech'-Zahlen
17:47 Schätzung: Bis zu 14 Milliarden Dollar Verlust durch Shutdown
17:39 Hurrikan 'Melissa' bedroht Bahamas mit zerstörerischer Kraft
17:34 TAGESVORSCHAU: Termine am 30. Oktober 2025
17:34 WOCHENVORSCHAU: Termine bis 12. November 2025