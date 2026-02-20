Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Aston Martin Lagonda Global Holdings Aktie 58426745 / GB00BN7CG237

20.02.2026 18:15:40

MÄRKTE EUROPA/US-Gericht zieht Börsen mit Zollurteil nach oben

Aston Martin Lagonda Global Holdings
0.61 CHF -1.30%
DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag dank eines Endspurts freundlich geschlossen. Der entscheidende Schub kam am Nachmittag aus den USA. Die globalen Zölle von US-Präsident Donald Trump sind zu einem Grossteil illegal, wie der Oberste US-Gerichtshof urteilte. Zuvor hatten Sorgen vor einer militärischen Eskalation im Nahen Osten mit den Spannungen zwischen den USA und dem Iran den DAX noch im Zaum gehalten - gerade vor dem Wochenende.

Trotz des Freudensprungs war von Euphorie nach dem Zollurteil wenig zu sehen. Ökonomin Sandra Ebner von Union Investment glaubt nicht, dass US-Einfuhrzölle nach dem Urteil vom Tisch sind. "Faktisch dürfte sich kaum etwas ändern. Denn US-Präsident Donald Trump verfügt über eine Vielzahl an Möglichkeiten, den Druck auf die Handelspartner hoch zu halten", kommentierte sie. Auch UBS-Analyst Gerry Fowler sah die Entscheidung als "nicht so bedeutend, wie es scheint." Trump könne die Zölle auf andere Weise umsetzen. Zudem hätten Anleger die Entscheidung des Gerichts erwartet, weshalb ihr Einfluss auf europäische Aktien begrenzt sein werde, so Fowler. Positive Schlagzeilen lieferten auch Konjunkturdaten aus der Eurozone. Die Wirtschaft hatte im Februar das stärkste Wachstum seit drei Monaten verzeichnet. Der DAX schloss 0,9 Prozent höher bei 25.261 Punkten, der Euro-Stoxx-50 1,2 Prozent im Plus bei 6.131 Zählern.

Mit der Hoffnung auf zollfreie Exporte in die USA standen Adidas mit einem Aufschlag von 2,2 Prozent mit an der DAX-Spitze - der Konsumsektor stellte mit einem Plus von 2,7 Prozent den Branchengewinner im Stoxx. Der Subindex der exportlastigen Automobilwerte zog nur um 0,4 Prozent an. Bei Bayer (-4,2%) wurde weiter schnelle Einigungsfantasie zum Unkrautvernichter Glyphosat in den USA ausgepreist. Die Ratingagentur Fitch senkte den Ausblick für Bayer von "stabil" auf "negativ" - das langfristige Emittentenausfallrating "BBB" wurde aber bestätigt. Die Änderung des Ausblicks spiegelt die Unsicherheit im Zusammenhang mit dem vorgeschlagenem Vergleich in Höhe von 7,25 Milliarden Dollar zur Beilegung aktueller und zukünftiger glyphosatbezogener Klagen wider, erläuterten die Bonitätswächter.

Leicht positiv werteten die Analysten der RBC das vierte Quartal bei Sika (+3,5%), das EBITDA übertraf den Konsens. Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 liege im Rahmen der Erwartungen. Die Aktie von Moncler sprang um 13,4 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen einen Umsatz über den Schätzungen gemeldet hatte. Dies trieb die Luxusaktien auf dem ganzen Kontinent an: Richemont gewannen 2,3 Prozent, Swatch 1,9 Prozent. Das Zollurteil sei eine ausgezeichnete Nachricht für die Luxusgüterindustrie, sagte Bernstein-Analyst Luca Solca. Europäische Luxusgüterunternehmen seien bedeutende Exporteure in die USA. Das französische Luxusgüterschwergewicht LVMH legte um 4,4 Prozent zu, Burberry handelten 3,3 Prozent höher.

Der französische Lebensmittelkonzern Danone meldete für das vierte Quartal einen flächenbereinigten Umsatzanstieg über Markterwartung. Eine Reihe von Rückrufen bei Säuglingsnahrung überschatteten jedoch die ansonsten guten Geschäftszahlen - der Kurs verlor 0,7 Prozent. Die Verbesserung des Margenziels von Air Liquide (+4,8%) bestätige das Vertrauen der Anleger in den französischen Industriegasekonzern, meinte Analyst Massimo Bonisoli von Equita. Air Liquide strebt 2026 ein Wachstum des wiederkehrenden Ergebnisses und der operativen Marge an. Aston Martin (-1,4%) hatte eine Warnung für das Ergebnis 2025 ausgesprochen.

Index Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 6.131,31 +1,2% +4,6%

Stoxx-50 5.258,66 +0,9% +6,0%

Stoxx-600 630,56 +0,8% +5,6%

XETRA-DAX 25.260,69 +0,9% +2,3%

CAC-40 Paris 8.515,49 +1,4% +3,1%

AEX Amsterdam 1.017,66 +1,0% +5,9%

ATHEX-20 Athen 5.791,71 -0,1% +8,3%

BEL-20 Brüssel 5.654,68 -0,2% +11,5%

BUX Budapest 125.733,91 -0,7% +15,1%

OMXH-25 Helsinki 6.113,90 +0,6% +6,5%

OMXC-20 Kopenhagen 1.569,31 -0,1% -2,3%

PSI 20 Lissabon 9.090,54 -0,0% +10,1%

IBEX-35 Madrid 18.186,00 +0,9% +5,1%

OBX Oslo 1.808,98 +0,6% +12,5%

PX Prag 2.711,70 +0,7% +0,3%

OMXS-30 Stockholm 3.180,46 +0,7% +9,5%

WIG-20 Warschau 3.383,82 -0,0% +6,3%

ATX Wien 5.807,44 +0,3% +8,7%

SMI Zürich 13.859,76 +0,4% +4,0%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1779 +0,1% 1,1773 1,1767 +0,2%

EUR/JPY 182,60 +0,1% 182,43 182,32 -1,0%

EUR/CHF 0,9138 +0,1% 0,9126 0,9121 -2,0%

EUR/GBP 0,8727 -0,1% 0,8740 0,8748 +0,2%

USD/JPY 155,01 +0,0% 154,98 154,94 -1,2%

GBP/USD 1,3497 +0,2% 1,3470 1,3451 -0,0%

USD/CNY 6,9336 +0,0% 6,9329 6,9313 -1,3%

USD/CNH 6,8980 -0,0% 6,9007 6,8993 -1,1%

AUS/USD 0,7081 +0,3% 0,7059 0,7055 +5,8%

Bitcoin/USD 67.780,55 +1,3% 66.933,50 66.154,70 -24,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 66,22 66,40 -0,3% -0,18 +16,2%

Brent/ICE 71,46 71,66 -0,3% -0,20 +17,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 5.066,64 4.995,81 +1,4% 70,83 +15,6%

Silber 82,44 78,50 +5,0% 3,93 +10,1%

Platin 1.831,33 1.767,66 +3,6% 63,67 +0,8%

Kupfer 5,83 5,74 +1,7% 0,10 +1,9%

February 20, 2026 12:15 ET (17:15 GMT)

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?

Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:

Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat

Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.

Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Inside Trading & Investment

09:34 Marktüberblick: Airbus-Aktie im Sinkflug
07:07 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Weiter seitwärts
19.02.26 Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin
19.02.26 Julius Bär: 17.09% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Holcim Ltd, Swiss Re AG, UBS Group AG, VAT Group AG
19.02.26 Auf der Suche nach sicheren Häfen
19.02.26 SMI bleibt im Rally-Modus
17.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Givaudan, Nestlé, Roche, Swisscom
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
