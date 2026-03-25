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Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

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Aktie bewertet 25.03.2026 14:07:44

Richemont-Aktie erhält von Barclays Capital Bewertung: Overweight

Richemont-Aktie erhält von Barclays Capital Bewertung: Overweight

Diese Empfehlung gibt Barclays Capital für die Richemont-Aktie aus.

Richemont
140.06 CHF 1.64%
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Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Richemont vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 195 Franken belassen. Carole Madjo reduzierte ihre währungsbereinigte Wachstumsprognose für das abgelaufene Quartal um einen Prozentpunkt. Das aktuelle Bewertungsniveau des Luxusgüterkonzerns halte sie für attraktiv, schrieb die Analystin in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick.

Aktieninformation im Fokus: Die Richemont-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Barclays Capital-Empfehlung

Das Papier von Richemont konnte um 13:51 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1.8 Prozent auf 140.25 CHF. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 39.04 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden über SIX SX 224’984 Richemont-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 18.5 Prozent abwärts. Die Vorlage der Q4 2026-Finanzkennzahlen wird am 22.05.2026 erwartet.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 15:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Mark III Photonics / Shutterstock.com,Richemont

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