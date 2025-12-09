Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’936 -0.4%  SPI 17’776 -0.3%  Dow 47’739 -0.5%  DAX 24’127 0.3%  Euro 0.9383 -0.1%  EStoxx50 5’716 -0.2%  Gold 4’207 0.4%  Bitcoin 72’983 -0.2%  Dollar 0.8064 -0.1%  Öl 62.6 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156UBS24476758Helvetia Baloise46664220Roche1203204NVIDIA994529Nestlé3886335Rheinmetall345850Novartis1200526
Top News
Bitcoin nach dem Einbruch: Was historische Zyklen über die jetzige Korrektur offenbaren
Buy von Goldman Sachs Group Inc. für Heidelberg Materials-Aktie
Outperform von Bernstein Research für BMW-Aktie
BMW-Aktie gibt nach: BMW plant Vorstandwechsel - Milan Nedeljkovic folgt auf Oliver Zipse
SGS-Aktie trotzdem in Rot: Weltweit erster RSV-A-Stamm erweitert die Pipeline für Challenge-Studien
Suche...
Plus500 Depot

Kongsberg Gruppen ASA Registered Shs Aktie 145511866 / NO0013536151

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.12.2025 13:59:42

MÄRKTE EUROPA/DAX dank Rüstung gesucht - Thyssenkrupp unter Druck

Kongsberg Gruppen ASA Registered Shs
22.00 EUR 1.85%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Mit unterschiedlichen Vorzeichen zeigen sich Europas Börsen am Dienstagmittag. Während der DAX dank starker Rüstungswerte und hier Rheinmetall um 0,3 Prozent auf 24.120 Punkte zulegt, gibt der Eurostoxx-50 leicht um 0,2 Prozent auf 5.713 Zähler ab. Den DAX stützt auch leichter Konjunkturoptimismus: Die deutschen Exporte sind im Oktober zum Vormonat zwar nur minimal um 0,1 Prozent gestiegen. Dabei wurden aber Exportrückgänge in die USA und China durch Zuwächse nach Europa ausgeglichen. "Dies macht Hoffnung, dass der Gegenwind vom Aussenhandel auch in den kommenden Monaten nicht ganz so stark sein wird wie dies angesichts der Friktionen im Welthandel zu befürchten war", so die Commerzbank.

Warten auf US-Zentralbank

Ansonsten sind die Märkte im Wartemodus vor der US-Zinsentscheidung am Mittwoch. Eine Senkung um 25 Basispunkte gilt als ausgemacht. Allerdings dürfte es eine grössere Zahl an Abweichlern geben. Denn viele bessere US-Arbeitsmarktdaten wie jüngst die Job-Komponente im ISM-Index hatten keine Notwendigkeit von geldpolitischen Lockerungen signalisiert. Mit Interesse wird daher am Nachmittag auf die Jolts-Daten geblickt, die über die offenen Stellen in den USA berichten. Sollte deren Zahl zurückgehen, betonte dies einen starken US-Arbeitsmarkt.

Rüstung wieder gesucht

Wieder gesucht sind Rüstungswerte in Europa dank einer Studie von Morgan Stanley. Der Sektor ist mit 1 Prozent Plus derzeit Tagesgewinner in Europa. Die Analysten sehen eine kräftige saisonale Erholung des Sektors, sie verweisen zudem auf die Entwicklungen in der Ukraine, in der Zwischenzeit wieder attraktive Bewertungen und die neue "National Security Strategy" der USA. Diese mache deutlich, dass Europa eine grössere Verantwortung für die eigene Verteidigung tragen müsse. Rheinmetall gewinnen 4 Prozent, Hensoldt 5,8 Prozent, Leonardo, Saab, Kongsberg und Thales je die 3 Prozent

Thyssenkrupp von schwachem Ausblick belastet

Thyssenkrupp brechen nach Zahlenausweis um 9,2 Prozent ein. Das bereinigte EBIT ist im vierten Quartal laut Jefferies zwar 19 Prozent über den Erwartungen ausgefallen, was allerdings vor allem auf Kostensenkungen und nicht eine Markterholung zurückzuführen sei. Belastend wirkt der Ausblick 2025/26. Die Gewinnerwartung von maximal 900 Millionen Euro liegt deutlich unter der Konsensschätzung von 920 Millionen Euro.

Bei BMW zeigen sich 0,2 Prozent leichter. Milan Nedeljkovic wurde zum neuen CEO ernannt. Dies sei eine gute Entscheidung, urteilen die Analysten von Bernstein. Damit werde einer der Hauptarchitekten der Neue-Klasse-Familie das Unternehmen leiten. Die Neue Klasse stelle den grössten Sprung dar, den BMW jemals bei Investitionen und Technologie vollzogen habe. Volvo fallen im Autosektor um 3 Prozent. Die Deutsche Bank hat den Titel abgestuft und ihre Kaufempfehlung zurückgezogen.

Trotz einer Platzierung gewinnen Jost Werke 2 Prozent auf 52,10 Euro. Grossaktionär Peter Möhrle Holding hat sich von rund 1,5 Millionen Aktien getrennt. Laut Handel wurden die Stücke zu 48,50 Euro platziert. Dazu sorgen auch US-Spekulanten für Bewegung: So steigen Siemens Energy 1 Prozent nach einem Bericht der Financial Times. Danach soll der aktivistische Investor Ananym Capital eine grosse Position aufgebaut haben und eine Abspaltung des Windenergiegeschäfts fordern.

Bei Gerresheimer geht es nur 0,1 Prozent höher, Morpheus Research soll eine Short-Position aufgebaut haben. Evotec fallen um 7,4 Prozent. Im Handel wird auf einen Bloomberg-Artikel verwiesen, demzufolge Novo Nordisk ihre Beteiligung an Evotec reduzieren wolle.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.713,16 -0,2% -12,43 +16,9%

Stoxx-50 4.801,75 -0,2% -11,88 +11,7%

DAX 24.120,07 +0,3% 74,06 +20,8%

MDAX 29.648,16 -0,1% -16,92 +15,9%

TecDAX 3.583,34 +0,0% 1,36 +4,8%

SDAX 16.821,27 -0,3% -57,73 +23,1%

CAC 8.057,57 -0,6% -50,86 +9,9%

SMI 12.933,58 -0,4% -47,84 +11,9%

ATX 5.115,15 +0,3% 15,47 +39,2%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 18:19 % YTD

EUR/USD 1,1638 +0,0% 1,1636 1,1625 +12,4%

EUR/JPY 181,95 +0,3% 181,42 181,16 +11,4%

EUR/CHF 0,9384 -0,1% 0,9389 0,9389 +0,1%

EUR/GBP 0,8737 +0,0% 0,8735 0,8729 +5,6%

USD/JPY 156,35 +0,3% 155,92 155,84 -0,9%

GBP/USD 1,3320 -0,0% 1,3320 1,3316 +6,5%

USD/CNY 7,0767 -0,0% 7,0802 7,0807 -1,8%

USD/CNH 7,0646 -0,1% 7,0708 7,0725 -3,6%

AUS/USD 0,6639 +0,3% 0,6621 0,6620 +7,1%

Bitcoin/USD 90.622,10 -0,3% 90.857,15 90.077,65 -4,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,04 58,88 +0,3% 0,16 -18,3%

Brent/ICE 62,66 62,49 +0,3% 0,17 -16,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.205,53 4.188,70 +0,4% 16,83 +59,7%

Silber 58,68 58,16 +0,9% 0,52 +101,4%

Platin 1.419,49 1.419,30 +0,0% 0,19 +61,7%

Kupfer 5,29 5,36 -1,4% -0,08 +28,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 09, 2025 08:00 ET (13:00 GMT)

Analysen zu Kongsberg Gruppen ASA Registered Shs

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

14:13 Julius Bär: 8.80% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (80%) auf Anheuser-Busch InBev SA/NV
13:36 Emmi – englischer Käsekuchen als Kurstreiber?
10:12 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Roche, Swiss Re, Swisscom
09:50 SG-Marktüberblick: 09.12.2025
09:21 SMI kratzt an 13.000er-Marke
06:57 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – 13‘000er-Barriere im Blick
03.12.25 Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’483.37 19.38 B9GSAU
Short 13’741.81 13.96 UJ1BSU
Short 14’292.86 8.74 B62SOU
SMI-Kurs: 12’936.49 09.12.2025 14:06:32
Long 12’413.35 19.67 SAKBZU
Long 12’135.26 13.96 S0CB8U
Long 11’605.97 8.89 SYZBYU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

SHIBA INU: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT höher: Deutscher Bundestag plant Genehmigung von 52-Milliarden-Euro-Rüstungsaufträgen
Helvetia Baloise-Aktie im Minus: Helvetia und Baloise schliessen Fusion zu Helvetia Baloise Holding ab
Urteil erhöht Druck auf Novo Nordisk: Semaglutid-Patentschutz wackelt - So reagiert die Aktie
Unilever-Spin-off Magnum Ice Cream-Aktie startet an der Börse - Kurs etwas über Referenzpreis
Barclays Capital: Rheinmetall-Aktie erhält Overweight
DroneShield-Aktie zieht an: Deutet die aktuelle Entwicklung auf eine Bodenbildung hin?
Helvetia und Baloise neu als Helvetia Baloise an Schweizer Börse
BAT-Aktie verliert: British American Tobacco plant Aktienrückkauf im Wert von 1,3 Milliarden Pfund
Helvetia Baloise veröffentlicht Pro-Forma-Finanzinformationen

Top-Rankings

Stanley Druckenmiller: Diese Aktien hielt er im 3. Quartal 2025
Blick ins Depot
Bildquelle: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com
SMI Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 49/25
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 49: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
14:19 Krise der Ost-Chemie - 'Chemiegipfel' in Böhlen geplant
14:14 GNW-News: Mavenir schärft Strategie für Mobile Core und KI-Vision und stellt erweitertes Führungsteam zur Forcierung seiner KI-nativen Netzwerkstrategie vor
14:14 AfD-Bundestagspolitiker bei US-Republikaner-Gala in New York
14:13 Formycon schließt weitere Vermarktungspartnerschaft für Keytruda-Biosimilar
13:49 ROUNDUP 4: Googles KI-Antworten - EU ermittelt gegen US-Konzern
13:31 ROUNDUP 3: Einigung auf abgeschwächtes EU-Lieferkettengesetz erzielt
13:30 Weniger Hopfen geerntet - Umbruch der Branche erwartet
13:17 AKTIE IM FOKUS 2: Jost Werke steigen nach Abschied der Peter Möhrle Holding
13:15 Philippsburg wird Standort für Batteriespeicher-Gigant
13:11 Russisches Militärtransportflugzeug abgestürzt