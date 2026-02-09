Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
KRONES Aktie 945454 / DE0006335003

09.02.2026 09:29:00

KRONES Aktie News: KRONES am Montagvormittag stärker

KRONES Aktie News: KRONES am Montagvormittag stärker

Die Aktie von KRONES zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die KRONES-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 139,60 EUR.

Die KRONES-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 139,60 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 31'908 Punkten liegt. In der Spitze legte die KRONES-Aktie bis auf 139,60 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 139,20 EUR. Von der KRONES-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 518 Stück gehandelt.

Am 15.05.2025 markierte das Papier bei 145,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der KRONES-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 100,20 EUR am 08.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die KRONES-Aktie 39,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für KRONES-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,60 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,97 EUR ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte KRONES am 07.11.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,15 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,08 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.32 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.38 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 9,87 EUR je KRONES-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

29.01.26 KRONES Buy Deutsche Bank AG
23.01.26 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
20.01.26 KRONES Buy UBS AG
13.01.26 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
27.11.25 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
