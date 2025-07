KI-Partnerschaft mit Perplexity und Bitcoin-Rekord stärken Coinbase-Aktie - Auch Metaplanet- und Strategy-Aktien gefragt

• Coinbase und Perplexity schmieden KI-Allianz• Integration von Echtzeit-Krypto-Marktdaten in KI-Systeme• Bitcoin-Rekord sorgt für zusätzlichen Schwung bei Krypto-Aktien

Coinbase-CEO Brian Armstrong verkündete am Donnerstag eine weitreichende Kooperation zwischen der Kryptobörse und Perplexity, in deren Rahmen Live-Marktdaten direkt in Perplexitys KI-Systeme integriert werden sollen. Der Schritt markiert einen Paradigmenwechsel im Zugang zu verifizierten Krypto-Daten und könnte institutionellen wie privaten Investoren entscheidende Vorteile verschaffen.

Live-Marktdaten treffen auf KI-Analyse: So soll die Krypto-Revolution ablaufen

Die strategische Zusammenarbeit zwischen Coinbase und Perplexity wird in zwei Phasen umgesetzt. Phase eins ist bereits in vollem Gange und ermöglicht Perplexity den Zugriff auf Live-Marktdaten von Coinbase, darunter den COIN50-Index, der die Top 50 Kryptowährungen nach Liquidität und Marktkapitalisierung abbildet. Diese Daten werden direkt in Perplexitys KI-Modelle eingespeist, sodass Nutzer tiefgehende Analysen zu aktuellen Kursbewegungen, On-Chain-Transaktionen oder Liquiditätsströmen erhalten können.

In Phase zwei, die in Kürze folgen soll, werden die Marktdaten von Coinbase dann direkt in die Antwortlogik von Perplexity integriert. Dadurch sollen Trader und Investoren Marktentwicklungen, Token-spezifische Bewegungen und Handelsideen in einem konversationsbasierten Interface abfragen und auswerten können - ähnlich einem Gespräch mit einem erfahrenen Analysten, jedoch gestützt auf verifizierte Echtzeit-Daten.

Neuer KI-Krypto-Browser Comet fordert Google heraus

Die technische Umsetzung der Partnerschaft erfolgt zunächst über Perplexitys neuen KI-basierten Webbrowser "Comet", der sich als direkter Konkurrent zu Google Chrome positioniert. Comet fungiert als Dashboard für Krypto-Analysen und ermöglicht es Nutzern, über intuitive Dialoge mit den Krypto-Daten zu interagieren. In Demonstrationen wurde bereits gezeigt, wie Anleger komplexe Marktinformationen durch einfache Gespräche mit dem System erhalten können.

Brian Armstrong, CEO von Coinbase, sieht in der Verknüpfung von Krypto-Technologien und fortgeschrittener KI einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu einer offenen, digitalen Wirtschaft. "Diese Partnerschaft wird die Verbreitung von Kryptowährungen weiter vorantreiben", erklärte Armstrong laut "The Cryptonomist".

Coinbase-Aktie profitiert von Partnerschaft und Bitcoin-Rekord - Auch weitere Krypto-Aktien gesucht

Nach Ankündigung der Partnerschaft mit Perplexity zog die Coinbase-Aktie am Donnerstag an der NASDAQ um 4,04 Prozent auf 388,96 US-Dollar an. Im Handelsverlauf markierte sie zudem bei 389,16 US-Dollar ein neues Allzeithoch.

Und auch am Freitag sieht es nach neuen Rekorden für den Anteilsschein der Kryptobörse aus, wenn auch nur in langsamem Tempo: Im US-Handel legt die Coinbase-Aktie zeitweise um 0,13 Prozent auf 389,47 US-Dollar zu.

Befeuert wird der starke Lauf dabei auch vom neuen Allzeithoch des Bitcoin. Die weltgrösste Kryptowährung hat am Freitag erstmals die runde Marke von 118'000 US-Dollar überstiegen. Damit knüpfte der Bitcoin an eine Reihe von Allzeithochs der letzten Tage an und dürfte dabei das Interesse einiger Anleger am Kryptomarkt neu entfacht haben.

Von dem Bitcoin-Hoch profitieren indes am Freitag auch weitere Anteilsscheine: So steigt etwa die Aktie von Strategy, dem wohl bekanntesten Bitcoin-HODLER, im NASDAQ-Handel zeitweise um 3,4 Prozent auf 436,13 US-Dollar. Derweil ging der Anteilsschein von Metaplanet, das seit einiger Zeit ebenfalls mit aggressiven Bitcoin-Käufen für Aufmerksamkeit sorgt, in Japan bei 1'564 JPY um 2,89 Prozent stärker aus dem Handel.

Ebenfalls aufwärts geht es für die Robinhood-Aktie: Sie gewinnt an der NASDAQ zeitweise 0,72 Prozent auf 99,67 US-Dollar - obwohl auch der Neo-Broker sein Geschäftsmodell derzeit durch massive Krypto-Expansion revolutioniert.

Redaktion finanzen.ch