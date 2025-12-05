Wie viel Gewinn ein Chainlink-Investment von vor 3 Jahren eingefahren hätte

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Krypto-Performance im Blick 05.12.2025 19:43:08

So viel hätten Anleger mit einem frühen Chainlink-Engagement verdienen können.

Chainlink kostete am 04.12.2022 7.447 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in LINK investiert, befänden sich nun 13.43 Chainlink in seinem Depot. Die gehaltenen Chainlink wären am 04.12.2025 bei einem LINK-USD-Kurs von 14.25 USD 191.42 USD wert gewesen. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 91.42 Prozent angezogen.

Am 08.04.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 10.90 USD. Am 15.12.2024 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 29.48 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: Gorev Evgenii / Shutterstock.com
