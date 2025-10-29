Kaufen von DZ BANK für Deutsche Bank-Aktie

Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 34,50 Euro belassen. Das Geldhaus habe Rekordkennziffern vorgelegt und sei auf gutem Weg, das Kapitalrenditeziel für 2025 zu erreichen, schrieb Philipp Hässler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechnet für die Jahre 2025 bis 2028 mit einem durchschnittlichen jährlichen prozentual zweistelligen Ergebniswachstum und hält die Aktie für attraktiv bewertet.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Deutsche Bank-Aktie zur Zeit der Analyse

Um 16:36 Uhr stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4.0 Prozent auf 30.80 EUR. Zuletzt wechselten 7’729’241 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Anteilsschein 90.2 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 15:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 15:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



