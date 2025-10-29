Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’300 -0.5%  SPI 17’039 -0.3%  Dow 47’920 0.5%  DAX 24’152 -0.5%  Euro 0.9283 0.4%  EStoxx50 5’707 0.1%  Gold 3’993 1.3%  Bitcoin 88’869 -0.8%  Dollar 0.7963 0.4%  Öl 65.2 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Verizon-Aktie fester: Trotz Kundenverlust steigert der US-Telekomriese Umsatz und Gewinn
Kaufen von DZ BANK für Deutsche Bank-Aktie
Visa-Aktie verliert: Umsatz dank Konsumfreude hoch
Caterpillar-Aktie: Baumaschinenriese übertrifft Erwartungen trotz Gewinnrückgang
Ausblick: Microsoft vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Suche...

Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Aktienempfehlung 29.10.2025 16:52:44

Kaufen von DZ BANK für Deutsche Bank-Aktie

Kaufen von DZ BANK für Deutsche Bank-Aktie

DZ BANK-Analyst Philipp Hässler hat sich intensiv mit dem Deutsche Bank-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Deutsche Bank
27.90 CHF 1.96%
Kaufen Verkaufen

Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 34,50 Euro belassen. Das Geldhaus habe Rekordkennziffern vorgelegt und sei auf gutem Weg, das Kapitalrenditeziel für 2025 zu erreichen, schrieb Philipp Hässler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechnet für die Jahre 2025 bis 2028 mit einem durchschnittlichen jährlichen prozentual zweistelligen Ergebniswachstum und hält die Aktie für attraktiv bewertet.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Deutsche Bank-Aktie zur Zeit der Analyse

Um 16:36 Uhr stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4.0 Prozent auf 30.80 EUR. Zuletzt wechselten 7’729’241 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Anteilsschein 90.2 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 15:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 15:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com