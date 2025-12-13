Kryptokurse am Mittag

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Krypto-Marktbericht 13.12.2025 12:43:06

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Samstagmittag.

Am Mittag verteuert sich der Bitcoin-Kurs um 0,19 Prozent. Damit ist Bitcoin um 12:25 90.488,86 US-Dollar wert, nach 90.317,15 US-Dollar am Vortag.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 3,2 Prozent auf 11,86 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 28,7 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Verluste in Höhe von 0,29 Prozent auf 81,72 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 81,95 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt Ethereum am Samstagmittag hinzu. Um 1,29 Prozent auf 3.125,41 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 3.085,74 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,66 Prozent auf 577,06 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 580,92 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Ripple im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2,010 US-Dollar) geht es um 1,30 Prozent auf 2,036 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit kann Monero Gewinne verbuchen. Um 12:25 steigt der Monero-Kurs um 1,63 Prozent auf 412,39 US-Dollar. Am Vortag standen noch 405,80 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Samstagmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,4134 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,4092 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2387 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:25 bei 0,2385 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,2727 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,2738 US-Dollar.

Währenddessen wird Binancecoin bei 892,75 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,19 Prozent im Vergleich zum Vortag (882,21 US-Dollar).

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Samstagmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1391 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1370 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Solana-Kurs im Aufwind. Um 12:25 zieht Solana um 1,02 Prozent auf 133,84 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 132,48 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil notiert der Avalanche-Kurs bei 13,41 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (13,12 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 2,24 Prozent.

Währenddessen wird Chainlink bei 13,87 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,56 Prozent im Vergleich zum Vortag (13,66 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Sui-Kurs Zugewinne in Höhe von 3,22 Prozent auf 1,612 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 1,561 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Weitere Links:

Kryptos erklärt: Das bedeuten Soft Forks und Hard Forks

Bildquelle: AlekseyIvanov / Shutterstock.com
