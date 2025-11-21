Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
Deutsche Bank Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Deutsche Bank auf "Overweight" belassen. In ihrem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick auf 2026 betonte Claudia Gaspari ihre Präferenz für Banken gegenüber Finanzdienstleistern und zieht diese wiederum Versicherungstiteln vor. Banken und Finanzdienstleister böten auf Basis ihrer Schätzungen ein höheres Ergebniswachstum (EPS). Die Bankentitel seien zudem günstiger bewertet als die Finanzdienstleister, wobei beide weiter Luft nach oben hätten. Bei den Versicherern sei das Potenzial hingegen begrenzt. Als ihre jeweiligen Branchenfavoriten nennt Gaspari Societe Generale, Lloyds, ICG und Axa. Unter den Banken hebt sie zudem Deutsche Bank, Bper Banca und ABN Amro positiv hervor, wogegen sie UBS, Nordea und Swedbank kritischer sieht./gl/stk;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
29.44 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
29.47 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Claudia Gaspari
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
09:29
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Dienstagvormittag tiefer (finanzen.ch)
|
09:22
|EZB prüft Netting-Praktiken der Deutschen Bank - Zeitung (Dow Jones)
|
24.11.25
|Deutsche Bank hat Kapitalinstrumente zur Stärkung des Kernkapitals emittiert - Aktie steigt (Dow Jones)
|
24.11.25
|Deutsche Bank gibt AT1-Instrumente im Nennwert von 1 Mrd EUR aus (Dow Jones)
|
24.11.25