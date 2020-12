Kalifornien investiert in Ausbau von Wasserstoff-Infrastruktur: Kann die NEL-Aktie profitieren?

• Kalifornien investiert 115 Millionen US-Dollar in Ausbau von Wasserstoff-Infrastruktur• 155 Hydrogen-Tankstellen noch zu installieren bis 2025• Kann die NEL-Aktie profitieren?

Es sind gute Neuigkeiten, die für Wasserstoff-Unternehmen wie NEL jüngst aus den USA kamen. So wurde kürzlich bekannt, dass das Ziel des US-Bundesstaats Kalifornien 200 Wasserstoff-Tankstellen installieren zu wollen, Unterstützung von offizieller Seite bekommt. So gab die kalifornische Energiebehörde CEC bekannt, 115 Millionen US-Dollar für den Ausbau der Hydrogen-Infrastruktur in dem Sonnenstaat zur Verfügung stellen zu wollen.

Darüber hinaus unterstützt die CEC den Plan des Gouverneurs Gavin Newsom, bis 2035 Benziner und dieselbetriebene Fahrzeuge langsam durch Zero-Emissions-Fahrzeuge ersetzen zu wollen. Dabei soll es den Menschen in dem Bundesstaat ermöglicht werden, neben Elektro-Fahrzeugen, auch mit Wasserstoff betriebene Autos nutzen zu können, weshalb ein Ausbau der hierfür nötigen Infrastruktur umso wichtiger ist. Schon jetzt fahren laut T&D World auf kalifornischen Strassen über 8'000 Brennstoffzellen-Fahrzeuge.

Mehr Wasserstoff-Tankstellen geplant

Allerdings lässt das Netz von Wasserstoff-Tankstellen noch etwas zu wünschen übrig. So gibt es bislang lediglich 45 geöffnete Hydrogen-Tankstellen. Aber immerhin satte 134 Auffüllstationen befinden sich bereits in der Entwicklung und 21 weitere sollen bis 2025 noch hinzukommen.

Die gestiegene Auftragslage in dem US-Bundesstaat dürfte insbesondere für den norwegischen Hydrogen-Spezialisten NEL eine gute Nachricht sein, der sich unter anderem auf den Bau von Hydrogen-Tankstellen spezialisiert hat. Wie es bei Der Aktionär heisst, belaufen sich die Kosten für eine Wasserstoff-Tankstelle auf circa 1,6 Millionen Euro, was bei 155 noch zu installierenden Stationen in Kalifornien ein Auftragsvolumen in Höhe von hunderten Millionen Euro mit sich bringt.

So steht es um die NEL-Aktie

Von einer günstigen Auftragslage dürfte wiederum auch die NEL-Aktie profitieren. Diese hat 2020 bereits eine beachtenswerte Rally aufs Börsenparkett gelegt und innerhalb eines Jahres ein Kursplus von mehr als 200 Prozent an der Heimatbörse in Oslo verzeichnet. Glaubt man der Mehrheit der FactSet-Analysten, dürfte es für den Anteilsschein auch noch weiter aufwärts gehen. So empfiehlt von insgesamt zehn Analysten die Hälfte das NEL-Papier zum Kauf, zwei streben eine Hold-Empfehlung an, während drei dazu raten, die Anteilsscheine zu verkaufen. Das mittlere Kursziel beläuft sich auf 19,4 Norwegische Kronen, was knapp 30 Prozent niedriger ist als das aktuelle Kursniveau (Berechnungsgrundlage ist der Schlusskurs vom 18. Dezember 2020).

Redaktion finanzen.ch