NEL ASA belohnt CEO mit Aktienoptionen - NEL-Aktie legt zu

NEL-Chef Håkon Volldal darf sich über neue Aktienoptionen freuen. Wie NEL ASA am Mittwoch bekanntgab, erhält der Unternehmenschef im Rahmen eines langfristigen Incentive-Programms 500'000 neue Aktienoptionen. Die Optionen verfügen über eine Sperrfrist von drei Jahren und verfallen nach fünf Jahren, sofern sie nicht genutzt werden.

Der Ausübungspreis der Optionen liege bei 2,765 Norwegischen Kronen (NOK), was einem Aufschlag von zehn Prozent auf den Schlusskurs der NEL-Aktie vom 30. Juni 2025 entspricht. Dieses Datum markiert laut Pressemitteilung das dreijährige Jubiläum von Volldals Eintritt in das Unternehmen. In diesen drei Jahren hat sich die NEL-Aktie allerdings alles andere als positiv entwickelt: Notierte das Papier im Juni 2022 noch im zweistelligen NOK-Bereich, so kostet eine NEL-Aktie an der Börse in Oslo am Freitag zeitweise nur noch 2,69 NOK. Das sind zwar 2,75 Prozent mehr als am Vortag, damit liegt der aktuelle Kurs des Papiers jedoch trotzdem klar unter dem Ausübungspreis der Aktienoptionen.

Aktienoptionen als Teil des Gehaltspakets des NEL-Chefs

Die aktuelle Zuteilung der Aktienoptionen ist laut NEL ASA Teil eines dreistufigen Vergütungsplans, der bereits im Januar 2022 angekündigt wurde. Demnach bekam Volldal nach dem ersten, zweiten und nun dritten Dienstjahr jeweils 500'000 Optionen. Voraussetzung für ihre Ausübung bleibe dabei die fortgesetzte Anstellung bei NEL.

Die potenziellen Auswirkungen auf die NEL-Aktie bleiben dabei begrenzt, da der Gesamtgewinn der Optionen auf eine Obergrenze beschränkt ist. Laut Unternehmensangaben ist der "gesamte angesammelte Gewinn für alle Optionen" auf 25 Millionen NOK begrenzt, wobei ein Limit von 30 NOK pro Option besteht. Damit setzte das Unternehmen bei der Auflage des Programms klare Grenzen für den finanziellen Vorteil, der dem CEO aus dem Programm erwachsen kann. Beim aktuellen Kurs der NEL-Aktie steht jedoch wohl nicht zu befürchten, dass diese Schwellen erreicht werden.

Aktuell hält Håkon Volldal laut Pressemitteilung keine direkten Anteile an der NEL ASA, jedoch summieren sich seine Optionen nach dieser jüngsten Zuteilung auf insgesamt 1'500'000.

Redaktion finanzen.ch