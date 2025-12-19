Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’172 0.3%  SPI 18’088 0.2%  Dow 48’182 0.5%  DAX 24’288 0.4%  Euro 0.9317 0.0%  EStoxx50 5’760 0.3%  Gold 4’343 0.3%  Bitcoin 69’785 2.8%  Dollar 0.7946 0.0%  Öl 60.5 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204UBS24476758Novartis1200526NVIDIA994529Tesla11448018Swiss Re12688156Alphabet A29798540Zurich Insurance1107539
Top News
Geldmarkt-ETFs: Funktionsweise, Chancen und Risiken
Roche-Tochter Genentech schliesst Vereinbarung mit US-Regierung
Roche und Novartis erzielen Einigung mit US-Regierung
Gold, Öl, Weizen & Co. am Abend
KW 51: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Suche...

Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.12.2025 20:32:39

Joint Venture von Rheinmetall und KNDS erhält Haubitzen-Grossauftrag

Rheinmetall
1447.56 CHF 1.89%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Das Gemeinschaftsunternehmen Artec von KNDS Deutschland und Rheinmetall hat einen Auftrag über die ersten 84 Radhaubitzen RCH155 auf Grundlage eines Rahmenvertrags mit dem Beschaffungsamt der Bundeswehr erhalten. Der Auftragswert für die 84 Radhaubitzen sowie zugehörige Ausbildungsmittel, Service und logistische Unterstützung liegt für Artec bei rund 1,2 Milliarden Euro. Die Lieferungen beginnen 2027 und sollen 2029 abgeschlossen sein.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 19, 2025 14:32 ET (19:32 GMT)