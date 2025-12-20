Toncoin: Wie viel Verlust eine Investition von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Gestern vor 5 Jahren war ein Toncoin 3.508 USD wert. Bei einer Investition von 100 USD in TON zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 28.51 Toncoin. Die gehaltenen Coins wären gestern 42.42 USD wert gewesen, da sich der TON-USD-Kurs auf 1.488 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 57.58 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 18.12.2025 bei 1.437 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 5.933 USD und wurde am 25.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net