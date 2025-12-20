Hedera: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren bedeutet

Anzeige

Vor 5 Jahren war ein Hedera 0.3908 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2’558.71 HBAR. Da sich der Wert eines Coins am 19.12.2025 auf 0.1120 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 286.64 USD wert. Mit einer Performance von -71.34 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.1051 USD und wurde am 18.12.2025 erreicht. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 17.01.2025 bei 0.3748 USD.

Redaktion finanzen.net