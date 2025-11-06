Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson präsentiert sich am Donnerstagabend stärker

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 187,22 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 47'046 Punkten steht. Der Kurs der Johnson Johnson-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 187,50 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 186,76 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 364'757 Johnson Johnson-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 194,47 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,87 Prozent könnte die Johnson Johnson-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 140,68 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Johnson Johnson-Aktie liegt somit 33,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,19 USD. Im Vorjahr hatte Johnson Johnson 4,91 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Johnson Johnson veröffentlichte am 14.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,12 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Johnson Johnson 1,11 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Johnson Johnson im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,77 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 23.99 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 22.47 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.01.2026 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 26.01.2027.

Experten taxieren den Johnson Johnson-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,87 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Johnson Johnson-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Johnson Johnson-Aktie: So viel hätte eine Investition in Johnson Johnson von vor 5 Jahren abgeworfen

Kimberly-Clark-Aktie in Rot: Milliardenfusion mit Kenvue sorgt für gemischte Reaktionen

Dow Jones 30 Industrial-Papier Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Johnson Johnson-Investition von vor 3 Jahren eingebracht