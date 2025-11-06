Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’299 -0.5%  SPI 16’989 -0.6%  Dow 46’912 -0.8%  DAX 23’734 -1.3%  Euro 0.9309 0.0%  EStoxx50 5’611 -1.0%  Gold 3’979 - Bitcoin 81’121 -3.6%  Dollar 0.8063 -0.5%  Öl 63.5 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Novartis1200526NVIDIA994529Swiss Re12688156
Top News
Opendoor Technologies-Aktie verliert nach drastischem Umsatzeinbruch
AppLovin-Aktie: Deutsche Bank sieht beträchtliches Kurspotenzial und gibt Kaufempfehlung aus
SoundHound-Aktie verliert: Umsatz steigt stärker als erwartet - Verluste bleiben aber
Peloton-Aktie stark nachgefragt: Umsatzerwartungen geschlagen
Airbnb-Aktie steigt: Airbnb begeistert mit Umsatzentwicklung
Suche...
Plus500 Depot

NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Dow Jones-Marktbericht 06.11.2025 22:33:45

Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones schlussendlich in der Verlustzone

Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones schlussendlich in der Verlustzone

Der Dow Jones notierte zum Handelsende im negativen Bereich.

NVIDIA
153.53 CHF -6.38%
Kaufen Verkaufen

Der Dow Jones tendierte im NYSE-Handel schlussendlich um 0.84 Prozent leichter bei 46’912.30 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 19.817 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0.452 Prozent schwächer bei 47’097.31 Punkten, nach 47’311.00 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 46’787.44 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 47’359.29 Punkten erreichte.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 1.65 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 06.10.2025, den Stand von 46’694.97 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 06.08.2025, bei 44’193.12 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 06.11.2024, bei 43’729.93 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 legte der Index bereits um 10.66 Prozent zu. 48’040.64 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 36’611.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit IBM (+ 1.84 Prozent auf 312.42 USD), Merck (+ 1.65 Prozent auf 85.78 USD), Coca-Cola (+ 0.80 Prozent auf 69.06 USD), JPMorgan Chase (+ 0.56 Prozent auf 313.42 USD) und Johnson Johnson (+ 0.52 Prozent auf 186.97 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Salesforce (-5.31 Prozent auf 239.27 USD), NVIDIA (-3.65 Prozent auf 188.08 USD), Amazon (-2.86 Prozent auf 243.04 USD), McDonalds (-2.38 Prozent auf 298.41 USD) und Microsoft (-1.98 Prozent auf 497.10 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 54’957’812 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.195 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8.44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6.91 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com