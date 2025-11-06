Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones schlussendlich in der Verlustzone

Der Dow Jones tendierte im NYSE-Handel schlussendlich um 0.84 Prozent leichter bei 46’912.30 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 19.817 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0.452 Prozent schwächer bei 47’097.31 Punkten, nach 47’311.00 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 46’787.44 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 47’359.29 Punkten erreichte.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 1.65 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 06.10.2025, den Stand von 46’694.97 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 06.08.2025, bei 44’193.12 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 06.11.2024, bei 43’729.93 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 legte der Index bereits um 10.66 Prozent zu. 48’040.64 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 36’611.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit IBM (+ 1.84 Prozent auf 312.42 USD), Merck (+ 1.65 Prozent auf 85.78 USD), Coca-Cola (+ 0.80 Prozent auf 69.06 USD), JPMorgan Chase (+ 0.56 Prozent auf 313.42 USD) und Johnson Johnson (+ 0.52 Prozent auf 186.97 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Salesforce (-5.31 Prozent auf 239.27 USD), NVIDIA (-3.65 Prozent auf 188.08 USD), Amazon (-2.86 Prozent auf 243.04 USD), McDonalds (-2.38 Prozent auf 298.41 USD) und Microsoft (-1.98 Prozent auf 497.10 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 54’957’812 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.195 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8.44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6.91 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie an.

