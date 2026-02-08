Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
08.02.2026 15:55:00
Januar 2026: So schätzen Experten die Roche-Aktie ein
Wie Experten die Roche-Aktie im vergangenen Monat bewertet haben.
Roche Experten haben ihre Einschätzung der Roche-Aktie veröffentlicht.
8 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 11 Analysten stufen die Anteilsscheine von Roche mit Halten ein, 2 Experten raten den Anteilsschein zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 352,71 CHF. Dies kommt einem Anstieg von 2,01 CHF zum aktuellen SWX-Kurs der Roche-Aktie von 350,70 CHF gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs Group Inc.
|349,00 CHF
|-0,48
|30.01.2026
|UBS AG
|384,00 CHF
|9,50
|30.01.2026
|Barclays Capital
|410,00 CHF
|16,91
|30.01.2026
|Bernstein Research
|400,00 CHF
|14,06
|29.01.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|350,00 CHF
|-0,20
|29.01.2026
|Jefferies & Company Inc.
|230,00 CHF
|-34,42
|29.01.2026
|Deutsche Bank AG
|325,00 CHF
|-7,33
|28.01.2026
|Barclays Capital
|390,00 CHF
|11,21
|27.01.2026
|Jefferies & Company Inc.
|230,00 CHF
|-34,42
|27.01.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|365,00 CHF
|4,08
|27.01.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|350,00 CHF
|-0,20
|20.01.2026
|UBS AG
|384,00 CHF
|9,50
|16.01.2026
|Deutsche Bank AG
|325,00 CHF
|-7,33
|16.01.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|365,00 CHF
|4,08
|16.01.2026
|Barclays Capital
|390,00 CHF
|11,21
|15.01.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|350,00 CHF
|-0,20
|13.01.2026
|Bernstein Research
|400,00 CHF
|14,06
|09.01.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|320,00 CHF
|-8,75
|08.01.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|350,00 CHF
|-0,20
|08.01.2026
|Barclays Capital
|390,00 CHF
|11,21
|07.01.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|350,00 CHF
|-0,20
|05.01.2026
Redaktion finanzen.ch
