Roche Aktie 1203204 / CH0012032048

08.02.2026 15:55:00

Januar 2026: So schätzen Experten die Roche-Aktie ein

Januar 2026: So schätzen Experten die Roche-Aktie ein

Wie Experten die Roche-Aktie im vergangenen Monat bewertet haben.

Roche
356.03 CHF -0.61%
Kaufen Verkaufen

Roche Experten haben ihre Einschätzung der Roche-Aktie veröffentlicht.

8 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 11 Analysten stufen die Anteilsscheine von Roche mit Halten ein, 2 Experten raten den Anteilsschein zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 352,71 CHF. Dies kommt einem Anstieg von 2,01 CHF zum aktuellen SWX-Kurs der Roche-Aktie von 350,70 CHF gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Goldman Sachs Group Inc.349,00 CHF-0,4830.01.2026
UBS AG384,00 CHF9,5030.01.2026
Barclays Capital410,00 CHF16,9130.01.2026
Bernstein Research400,00 CHF14,0629.01.2026
JP Morgan Chase & Co.350,00 CHF-0,2029.01.2026
Jefferies & Company Inc.230,00 CHF-34,4229.01.2026
Deutsche Bank AG325,00 CHF-7,3328.01.2026
Barclays Capital390,00 CHF11,2127.01.2026
Jefferies & Company Inc.230,00 CHF-34,4227.01.2026
Goldman Sachs Group Inc.365,00 CHF4,0827.01.2026
JP Morgan Chase & Co.350,00 CHF-0,2020.01.2026
UBS AG384,00 CHF9,5016.01.2026
Deutsche Bank AG325,00 CHF-7,3316.01.2026
Goldman Sachs Group Inc.365,00 CHF4,0816.01.2026
Barclays Capital390,00 CHF11,2115.01.2026
JP Morgan Chase & Co.350,00 CHF-0,2013.01.2026
Bernstein Research400,00 CHF14,0609.01.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)320,00 CHF-8,7508.01.2026
JP Morgan Chase & Co.350,00 CHF-0,2008.01.2026
Barclays Capital390,00 CHF11,2107.01.2026
JP Morgan Chase & Co.350,00 CHF-0,2005.01.2026

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Roche-Aktie letztlich freundlich: Wachstumskurs setzt sich 2025 ungebremst fort
DZ BANK: Roche-Aktie erhält Kaufen
Neutral von Goldman Sachs Group Inc. für Roche-Aktie

