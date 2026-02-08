Januar 2026: So schätzen Experten die Roche-Aktie ein

Roche Experten haben ihre Einschätzung der Roche-Aktie veröffentlicht.

8 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 11 Analysten stufen die Anteilsscheine von Roche mit Halten ein, 2 Experten raten den Anteilsschein zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 352,71 CHF. Dies kommt einem Anstieg von 2,01 CHF zum aktuellen SWX-Kurs der Roche-Aktie von 350,70 CHF gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Goldman Sachs Group Inc. 349,00 CHF -0,48 30.01.2026 UBS AG 384,00 CHF 9,50 30.01.2026 Barclays Capital 410,00 CHF 16,91 30.01.2026 Bernstein Research 400,00 CHF 14,06 29.01.2026 JP Morgan Chase & Co. 350,00 CHF -0,20 29.01.2026 Jefferies & Company Inc. 230,00 CHF -34,42 29.01.2026 Deutsche Bank AG 325,00 CHF -7,33 28.01.2026 Barclays Capital 390,00 CHF 11,21 27.01.2026 Jefferies & Company Inc. 230,00 CHF -34,42 27.01.2026 Goldman Sachs Group Inc. 365,00 CHF 4,08 27.01.2026 JP Morgan Chase & Co. 350,00 CHF -0,20 20.01.2026 UBS AG 384,00 CHF 9,50 16.01.2026 Deutsche Bank AG 325,00 CHF -7,33 16.01.2026 Goldman Sachs Group Inc. 365,00 CHF 4,08 16.01.2026 Barclays Capital 390,00 CHF 11,21 15.01.2026 JP Morgan Chase & Co. 350,00 CHF -0,20 13.01.2026 Bernstein Research 400,00 CHF 14,06 09.01.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 320,00 CHF -8,75 08.01.2026 JP Morgan Chase & Co. 350,00 CHF -0,20 08.01.2026 Barclays Capital 390,00 CHF 11,21 07.01.2026 JP Morgan Chase & Co. 350,00 CHF -0,20 05.01.2026

Redaktion finanzen.ch