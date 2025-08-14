Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Swiss Re-Analyse im Blick 14.08.2025 14:58:44

Investment-Tipp: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Swiss Re-Aktie

Swiss Re-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch JP Morgan Chase & Co.-Analyst Kamran M Hossain unterzogen.

Swiss Re
147.84 CHF -1.55%
Kaufen Verkaufen

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 170 Franken belassen. Die Resultate seien stark ausgefallen, schrieb Kamran M Hossain in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Schweizer Rückversicherer sei zudem erneut in der Lage gewesen, Reserven aufzulösen.

Aktienbewertung im Detail: Die Swiss Re-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Swiss Re-Aktie musste um 14:42 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1.9 Prozent auf 147.80 CHF abwärts. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 15.02 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wechselten 778’419 Swiss Re-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 17.6 Prozent zu Buche. Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Swiss Re wird am 14.08.2025 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 07:11 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 07:11 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


