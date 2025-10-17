Investment-Tipp Merck-Aktie: JP Morgan Chase & Co. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA nach einem Kapitalmarkttag des Konzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Das Unternehmen habe den mittelfristigen Ausblick bestätigt, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei gleiche ein besserer Ausblick für das Healthcare-Geschäft einen tristeren Ausblick für Life Science aus.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Merck-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie notierte um 09:36 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0.5 Prozent auf 111.25 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 39.33 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 28’764 Aktien. Das Papier büsste seit Jahresbeginn 2025 19.0 Prozent ein.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:25 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:25 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.