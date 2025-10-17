Merck Aktie 412799 / DE0006599905
17.10.2025 09:54:04
Investment-Tipp Merck-Aktie: JP Morgan Chase & Co. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Merck-Aktie durch JP Morgan Chase & Co..
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA nach einem Kapitalmarkttag des Konzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Das Unternehmen habe den mittelfristigen Ausblick bestätigt, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei gleiche ein besserer Ausblick für das Healthcare-Geschäft einen tristeren Ausblick für Life Science aus.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Merck-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Aktie notierte um 09:36 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0.5 Prozent auf 111.25 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 39.33 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 28’764 Aktien. Das Papier büsste seit Jahresbeginn 2025 19.0 Prozent ein.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:25 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:25 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Merck KGaA
|
08:59
|Merck beugt sich dem Druck der Trump-Regierung (Spiegel Online)
|
16.10.25
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
16.10.25
|Gewinne in Frankfurt: DAX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
16.10.25
|Merck-Aktie in Rot: Konzern peilt mittelfristig stärkeres Wachstum und höhere Marge an (AWP)
|
16.10.25
|XETRA-SCHLUSS/DAX im Plus - Merck das Schlusslicht (Dow Jones)
|
16.10.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.ch)
|
16.10.25
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX präsentiert sich leichter (finanzen.ch)
|
16.10.25
|Merck gibt sich verhalten für 2026 - Aktie rutscht ab (AWP)
Analysen zu Merck KGaA
|09:00
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|25.08.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
