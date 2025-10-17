Merck-Aktie: Jüngste Einstufung durch Deutsche Bank AG

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Buy" mit einem Kursziel von 133 Euro belassen. Anlässlich des Kapitalmarkttages habe der Pharma- und Spezialchemiekonzern seine Jahresziele bestätigt, einen ersten Ausblick auf 2026 gegeben und Aussagen zum mittelfristigen Wachstum gemacht, schrieb Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ihm zufolge dürfte die neue mittelfristige Konzernprognose zu einer Abwärtskorrektur der Konsensschätzung für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) um etwa 4 Prozent führen.

Aktienauswertung: Die Merck-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Merck-Aktie wies um 13:49 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1.3 Prozent auf 110.45 EUR abwärts. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 20.42 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 107’212 Merck-Aktien. Das Papier verlor seit Beginn des Jahres 2025 19.6 Prozent.

