Merck Aktie 412799 / DE0006599905

17.10.2025 14:07:44

Merck-Aktie: Jüngste Einstufung durch Deutsche Bank AG

Deutsche Bank AG hat eine eingehende Analyse der Merck-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Merck
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Buy" mit einem Kursziel von 133 Euro belassen. Anlässlich des Kapitalmarkttages habe der Pharma- und Spezialchemiekonzern seine Jahresziele bestätigt, einen ersten Ausblick auf 2026 gegeben und Aussagen zum mittelfristigen Wachstum gemacht, schrieb Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ihm zufolge dürfte die neue mittelfristige Konzernprognose zu einer Abwärtskorrektur der Konsensschätzung für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) um etwa 4 Prozent führen.

Aktienauswertung: Die Merck-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Merck-Aktie wies um 13:49 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1.3 Prozent auf 110.45 EUR abwärts. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 20.42 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 107’212 Merck-Aktien. Das Papier verlor seit Beginn des Jahres 2025 19.6 Prozent.

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


