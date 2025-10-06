Investment-Tipp Hannover Rück-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
06.10.2025 10:22:45

UBS AG-Analyst Will Hardcastle hat eine umfassende Analyse des Hannover Rück-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Hannover Rück
243.21 CHF 2.52%
Die Schweizer Grossbank UBS hat Hannover Rück auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Die revidierte Dividendenpolitik des Rückversicherers münde in eine höhere Ausschüttung und sei ein positiver Schritt, schrieb Will Hardcastle am Montag in einer ersten Reaktion. Damit dürfte nicht nur die Konsensschätzung um mehr als 10 Prozent steigen - die Änderung sorge auch für mehr Sicherheit.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Hannover Rück-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 10:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2.3 Prozent auf 263.00 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 6.46 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 31’658 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 12.5 Prozent zu Buche. Voraussichtlich am 10.11.2025 wird Hannover Rück Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q3 2025 gewähren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 06:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


