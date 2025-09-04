Investment-Tipp adidas-Aktie: RBC Capital Markets bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Die kanadische Bank RBC hat Adidas nach ihrer jährlichen Investorenkonferenz zu Luxusgüterkonzernen und Einzelhändlern in Asien mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Outperform" belassen. Aus den dortigen Gesprächen zieht Piral Dadhania in seiner am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung negative Rückschlüsse für den Uhrenhersteller Swatch, da das mittelpreisige Segment weiter unter Druck stehe. Für Richemont bleibt er wegen des starken Schmuckgeschäfts und der Preisstabilität hochwertiger Uhren neutral gestimmt. Im Sportwarensektor behaupte Adidas seine Dynamik in den Bereichen Laufsport und Lifestyle, während Nike bis zum Jahresende seine Lagerbestände bereinigt haben sollte.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die adidas-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:21 Uhr in Grün und gewann 0.4 Prozent auf 172.70 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 50.55 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 145’194 Stück gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2025 verlor die Aktie 26.4 Prozent. Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 17:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 00:45 / EDT





