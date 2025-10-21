adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
|
21.10.2025 18:02:33
EQS-Adhoc: adidas erzielt starke Ergebnisse im dritten Quartal und erhöht seine Prognose für das Gesamtjahr
|
EQS-Ad-hoc: adidas AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Quartalsergebnis
ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG
adidas erzielt starke Ergebnisse im dritten Quartal und erhöht seine Prognose für das Gesamtjahr
adidas hat heute vorläufige Geschäftsergebnisse für das dritte Quartal 2025 bekannt gegeben. Der währungsbereinigte Umsatz der Marke adidas stieg um 12 %, getrieben durch breitgefächertes zweistelliges Wachstum über Märkte, Produktsegmente, Kategorien und Vertriebskanäle hinweg.
Nachdem der Verkauf der verbliebenen Yeezy Bestände Ende letzten Jahres abgeschlossen wurde, enthalten die Ergebnisse des Unternehmens für das dritte Quartal 2025 keinerlei Beitrag von Yeezy. Unter Einbeziehung des Yeezy Umsatzes im Vorjahresquartal (2024: rund 200 Mio. €) stieg der währungsbereinigte Umsatz um 8 %. In Euro lag der Umsatz im dritten Quartal bei 6.630 Mio. € (2024: 6.438 Mio. €).
Die Bruttomarge des Unternehmens verbesserte sich im Quartal um 0,5 Prozentpunkte auf 51,8 % (2024: 51,3 %), trotz der negativen Effekte aus unvorteilhaften Währungsentwicklungen und höheren Zöllen. Das Betriebsergebnis verzeichnete einen starken Anstieg auf 736 Mio. € (2024: 598 Mio. €). Die operative Marge erreichte im dritten Quartal 11,1 % (2024: 9,3 %).
adidas hat seine Prognose für das Gesamtjahr 2025 erhöht. Das Unternehmen geht für das Gesamtjahr weiterhin von einem zweistelligen währungsbereinigten Umsatzwachstum für die Marke adidas aus. Unter Einbeziehung des Yeezy Umsatzes im Vorjahresquartal (2024: rund 650 Mio. €) wird nun ein Anstieg des währungsbereinigten Umsatzes um rund 9 % erwartet (bisherige Prognose: Anstieg im hohen einstelligen Prozentbereich). Das Betriebsergebnis des Unternehmens wird den Prognosen zufolge nun auf ein Niveau von rund 2,0 Mrd. € steigen (bisherige Prognose: Anstieg auf einen Wert zwischen 1,7 Mrd. € und 1,8 Mrd. €). Die angehobene Gewinnprognose spiegelt die anhaltende Markendynamik, die besser als erwartete Geschäftsentwicklung sowie die erfolgreichen Massnahmen des Unternehmens zur Minderung der durch höhere US-Zölle verursachten Zusatzkosten wider.
adidas wird am 29. Oktober 2025 seine endgültigen Geschäftsergebnisse für das dritte Quartal veröffentlichen und seine Telefonkonferenz zum Quartal abhalten.
***
Weitere Informationen finden Sie auf adidas-group.com.
adidas verwendet im Rahmen seiner Regel- und Pflichtpublikationen alternative
Ende der Insiderinformation
21.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|adidas AG
|Adi-Dassler-Strasse 1
|91074 Herzogenaurach
|Deutschland
|Telefon:
|+49 9132 84 0
|Fax:
|+49 9132 84 2241
|Internet:
|www.adidas-group.com
|ISIN:
|DE000A1EWWW0, US00687A1079, US00687P1049
|WKN:
|A1EWWW, A0MNCC , 909676
|Indizes:
|DAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2216376
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2216376 21.10.2025 CET/CEST
