SMI 12'623 -0.1%  SPI 17'361 -0.1%  Dow 46'995 0.6%  DAX 24'349 0.4%  Euro 0.9243 0.2%  EStoxx50 5'691 0.2%  Gold 4'135 -5.1%  Bitcoin 90'039 2.7%  Dollar 0.7956 0.4%  Öl 61.3 0.5% 
adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

21.10.2025 18:02:33

EQS-Adhoc: adidas erzielt starke Ergebnisse im dritten Quartal und erhöht seine Prognose für das Gesamtjahr

adidas
179.13 CHF 2.28%
Kaufen Verkaufen

EQS-Ad-hoc: adidas AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Quartalsergebnis
adidas erzielt starke Ergebnisse im dritten Quartal und erhöht seine Prognose für das Gesamtjahr

21.10.2025 / 18:02 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG

Herzogenaurach, 21. Oktober 2025

adidas erzielt starke Ergebnisse im dritten Quartal und erhöht seine Prognose für das Gesamtjahr

adidas hat heute vorläufige Geschäftsergebnisse für das dritte Quartal 2025 bekannt gegeben. Der währungsbereinigte Umsatz der Marke adidas stieg um 12 %, getrieben durch breitgefächertes zweistelliges Wachstum über Märkte, Produktsegmente, Kategorien und Vertriebskanäle hinweg.

Nachdem der Verkauf der verbliebenen Yeezy Bestände Ende letzten Jahres abgeschlossen wurde, enthalten die Ergebnisse des Unternehmens für das dritte Quartal 2025 keinerlei Beitrag von Yeezy. Unter Einbeziehung des Yeezy Umsatzes im Vorjahresquartal (2024: rund 200 Mio. €) stieg der währungsbereinigte Umsatz um 8 %. In Euro lag der Umsatz im dritten Quartal bei 6.630 Mio. € (2024: 6.438 Mio. €).

Die Bruttomarge des Unternehmens verbesserte sich im Quartal um 0,5 Prozentpunkte auf 51,8 % (2024: 51,3 %), trotz der negativen Effekte aus unvorteilhaften Währungsentwicklungen und höheren Zöllen. Das Betriebsergebnis verzeichnete einen starken Anstieg auf 736 Mio. € (2024: 598 Mio. €). Die operative Marge erreichte im dritten Quartal 11,1 % (2024: 9,3 %).

adidas hat seine Prognose für das Gesamtjahr 2025 erhöht. Das Unternehmen geht für das Gesamtjahr weiterhin von einem zweistelligen währungsbereinigten Umsatzwachstum für die Marke adidas aus. Unter Einbeziehung des Yeezy Umsatzes im Vorjahresquartal (2024: rund 650 Mio. €) wird nun ein Anstieg des währungsbereinigten Umsatzes um rund 9 % erwartet (bisherige Prognose: Anstieg im hohen einstelligen Prozentbereich). Das Betriebsergebnis des Unternehmens wird den Prognosen zufolge nun auf ein Niveau von rund 2,0 Mrd. € steigen (bisherige Prognose: Anstieg auf einen Wert zwischen 1,7 Mrd. € und 1,8 Mrd. €). Die angehobene Gewinnprognose spiegelt die anhaltende Markendynamik, die besser als erwartete Geschäftsentwicklung sowie die erfolgreichen Massnahmen des Unternehmens zur Minderung der durch höhere US-Zölle verursachten Zusatzkosten wider.

adidas wird am 29. Oktober 2025 seine endgültigen Geschäftsergebnisse für das dritte Quartal veröffentlichen und seine Telefonkonferenz zum Quartal abhalten.

 

***

 
Kontakte:
Media Relations
corporate.press@adidas.com
+49 (0) 9132 84-2352		 Investor Relations
investor.relations@adidas.com
+49 (0) 9132 84-2920

 

Weitere Informationen finden Sie auf adidas-group.com.

 

adidas verwendet im Rahmen seiner Regel- und Pflichtpublikationen alternative
Leistungskennzahlen (,Alternative Performance Measures‘ – ,APM‘), die sogenannte Non-GAAP-Measures sein können. Eine Übersicht dieser alternativen Leistungskennzahlen findet sich auf adidas-group.com/finanzpublikationen.



Ende der Insiderinformation

21.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: adidas AG
Adi-Dassler-Strasse 1
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Telefon: +49 9132 84 0
Fax: +49 9132 84 2241
Internet: www.adidas-group.com
ISIN: DE000A1EWWW0, US00687A1079, US00687P1049
WKN: A1EWWW, A0MNCC , 909676
Indizes: DAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2216376

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2216376  21.10.2025 CET/CEST