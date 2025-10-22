|Wartefrist beendet
Novartis-Aktie: HSR-Freigabe für Übernahmeangebot an Tourmaline Bio - Fortschritte mit Cosentyx in der PMR-Behandlung
Novartis hat die Wartefrist gemäss dem HSR Act (Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act) im Übernahmeprozess von Tourmaline Bio beendet.
Das öffentliche Übernahmeangebot läuft noch bis zum 27. Oktober 2025, sofern es nicht verlängert wird, wie Novartis am Mittwoch mitteilte. Dieses umfasst den Erwerb aller ausstehenden Stammaktien mit einem Nennwert von 0,0001 US-Dollar pro Aktie zu einem Preis von 48 US-Dollar pro Titel in bar, ohne Zinsen und vorbehaltlich etwaiger anwendbarer Quellensteuern. Insgesamt würde Novartis die Transaktion 1,4 Milliarden US-Dollar kosten, wie es bei der ersten Ankündigung Anfang September hiess.
Novartis geht es bei der Übernahme vor allem um Pacibekitug, einen vielversprechenden monoklonalen Antikörper gegen systemische Entzündungen, einen bedeutenden Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das Medikament aus der Tourmaline-Pipeline befindet sich den früheren Angaben zufolge bereits in fortgeschrittenen Phase-II-Studien.
Novartis erreicht mit Cosentyx Fortschritte in der PMR-Behandlung
Novartis hat mit Cosentyx (Secukinumab) in der Phase-III-Studie REPLENISH in der Behandlung von Patienten mit Polymyalgia Rheumatica (PMR) sämtliche Ziele erreicht. Die Ergebnisse zeigten eine statistisch signifikante und klinisch relevante anhaltende Remission beziehungsweise einen Rückgang im Vergleich zu Placebo nach 52 Wochen, teilte der Pharmakonzern am Mittwoch mit.
Zudem sei mit Cosentyx auch eine Reduktion der kumulativen Steroiddosis im Jahresverlauf festgestellt worden, hiess es. Die Sicherheitsdaten entsprächen derweil dem bekannten Profil von Cosentyx. Insgesamt würden die in der Studie erzielten Daten das Potenzial des Mittels in der Behandlung von PMR, der zweithäufigsten entzündlichen Erkrankung bei Erwachsenen für die es nur begrenzte Behandlungsmöglichkeiten gebe, unterstreichen.
Die vollständigen Studiendaten zu Cosentyx in der genannten Indikation will Novartis auf einem kommenden medizinischen Kongress vorstellen. Zudem würden die entsprechenden Daten im ersten Halbjahr 2026 bei den Gesundheitsbehörden eingereicht. Bei PMR handelt es sich um eine entzündlich-rheumatische Erkrankung, die etwa im Nacken, in den Schultern oder den Hüften akute Schmerzen auslösen kann.
Basel (awp)
