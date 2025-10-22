Novartis-Aktie: HSR-Freigabe für Übernahmeangebot an Tourmaline Bio - Fortschritte mit Cosentyx in der PMR-Behandlung

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Wartefrist beendet 22.10.2025 07:48:00

Novartis hat die Wartefrist gemäss dem HSR Act (Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act) im Übernahmeprozess von Tourmaline Bio beendet.

Damit ist eine weitere wichtige Voraussetzung für den Abschluss der geplanten Übernahme des US-Unternehmens erfüllt.

Das öffentliche Übernahmeangebot läuft noch bis zum 27. Oktober 2025, sofern es nicht verlängert wird, wie Novartis am Mittwoch mitteilte. Dieses umfasst den Erwerb aller ausstehenden Stammaktien mit einem Nennwert von 0,0001 US-Dollar pro Aktie zu einem Preis von 48 US-Dollar pro Titel in bar, ohne Zinsen und vorbehaltlich etwaiger anwendbarer Quellensteuern. Insgesamt würde Novartis die Transaktion 1,4 Milliarden US-Dollar kosten, wie es bei der ersten Ankündigung Anfang September hiess.

Novartis geht es bei der Übernahme vor allem um Pacibekitug, einen vielversprechenden monoklonalen Antikörper gegen systemische Entzündungen, einen bedeutenden Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das Medikament aus der Tourmaline-Pipeline befindet sich den früheren Angaben zufolge bereits in fortgeschrittenen Phase-II-Studien.

Novartis erreicht mit Cosentyx Fortschritte in der PMR-Behandlung

Novartis hat mit Cosentyx (Secukinumab) in der Phase-III-Studie REPLENISH in der Behandlung von Patienten mit Polymyalgia Rheumatica (PMR) sämtliche Ziele erreicht. Die Ergebnisse zeigten eine statistisch signifikante und klinisch relevante anhaltende Remission beziehungsweise einen Rückgang im Vergleich zu Placebo nach 52 Wochen, teilte der Pharmakonzern am Mittwoch mit.

Zudem sei mit Cosentyx auch eine Reduktion der kumulativen Steroiddosis im Jahresverlauf festgestellt worden, hiess es. Die Sicherheitsdaten entsprächen derweil dem bekannten Profil von Cosentyx. Insgesamt würden die in der Studie erzielten Daten das Potenzial des Mittels in der Behandlung von PMR, der zweithäufigsten entzündlichen Erkrankung bei Erwachsenen für die es nur begrenzte Behandlungsmöglichkeiten gebe, unterstreichen.

Die vollständigen Studiendaten zu Cosentyx in der genannten Indikation will Novartis auf einem kommenden medizinischen Kongress vorstellen. Zudem würden die entsprechenden Daten im ersten Halbjahr 2026 bei den Gesundheitsbehörden eingereicht. Bei PMR handelt es sich um eine entzündlich-rheumatische Erkrankung, die etwa im Nacken, in den Schultern oder den Hüften akute Schmerzen auslösen kann.

Basel (awp)

Novartis-Aktie trotzdem leichter: Positives CHMP-Votum für Scemblix bei neuer CML

Bildquelle: lucarista / Shutterstock.com
Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?

Gold auf Allzeithoch, US-Dollar unter Druck, KI-Hype, US-Schuldenkrise, Stagflation, Zinswende, Government Shutdown, steigende Anleiherenditen, Europa in der Zinsfalle (Frankreich, UK), Japan hebt Leitzinsen an, Immobilien- & Aktienblase in den USA, Notenbanken kaufen Gold.

Im Interview analysiert Marco Ludescher (Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich) die Lage an den Kapitalmärkten. Olivia Hähnel (BX Swiss) hakt nach: Was bedeutet die Goldrally für Anleger? Kippt der KI-Hype? Wie wirken Schulden, Inflation und Zinspolitik auf Aktien, Anleihen und Immobilien?

Überblick:
– Gold & Währungen: Rekord-Gold vs. schwacher US-Dollar (DXY).
– Makro & Zinsen: Zinswende der Notenbanken vs. steigende Marktrenditen; Stagflations-Risiko.
– USA-Fokus: Defizite, Shutdown, Konsumdruck, Immobilienmarkt, Tech-Bewertungen.
– Europa: Frankreich & UK unter Druck; Emissionen, Hypotheken, Unternehmenslage.
– Japan: Ende der Ultra-Niedrigzinsen? YCC-Folgen für Yen & Renditen.
– KI & Tech: Investitionswelle (Nvidia, OpenAI, Oracle, CoreWeave, Meta, Amazon) – Chance oder KI-Blase?
– Takeaways: Rolle von Edelmetall-Produzenten, Diversifikation, schrittweises Vorgehen.

