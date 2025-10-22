Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’623 -0.1%  SPI 17’361 -0.1%  Dow 46’925 0.5%  DAX 24’330 0.3%  Euro 0.9238 0.0%  EStoxx50 5’687 0.1%  Gold 4’130 0.1%  Bitcoin 86’063 -0.6%  Dollar 0.7954 -0.1%  Öl 62.4 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
DocMorris-Aktie: Wandelanleihe erfolgreich platziert
Novartis-Aktie: HSR-Freigabe für Übernahmeangebot an Tourmaline Bio - Fortschritte mit Cosentyx in der PMR-Behandlung
Darum bewegt sich der Franken wenig zu Euro und Dollar
UniCredit-Aktie: Gewinn in Q3 überraschend gesteigert
Mercedes-Benz-Aktie: Nexperia-Chipmangel belastet Autohersteller weltweit
Suche...
Plus500 Depot

DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kapitalmassnahme 22.10.2025 07:53:00

DocMorris-Aktie: Wandelanleihe erfolgreich platziert

DocMorris-Aktie: Wandelanleihe erfolgreich platziert

Einen Tag nach der Ankündigung hat die Online-Apotheke DocMorris die Platzierung ihrer neuen Wandelanleihe abgeschlossen.

DocMorris
5.90 CHF -4.39%
Kaufen Verkaufen
Das Volumen beläuft sich auf 49,6 Millionen Franken und liegt damit leicht über der am Vortag genannten Zielgrösse von rund 45 Millionen Franken.

Die Anleihe mit Fälligkeit im August 2028 ist in neu ausgegebene oder bestehende Namenaktien wandelbar. Der Kupon wurde auf 3,00 Prozent pro Jahr festgelegt, wie DocMorris am Mittwoch mitteilte.

Der Wandlungspreis beträgt 6,54 Franken. Das entspricht einer Prämie von 20 Prozent gegenüber dem Referenzpreis von 5,45 Franken.

Die Emission dient der Finanzierung des angekündigten Rückkaufs der 2026 fälligen Wandelanleihe, von der noch 87,6 Millionen Franken ausstehen. Der Rückkaufpreis beträgt 1035 Franken pro Anleihe beziehungsweise 103,5 Prozent des Nennwerts, zuzüglich aufgelaufener Zinsen.

Das Rückkaufangebot ("Tender Offer") wurde am Mittwoch offiziell veröffentlicht. Die Cooling-off-Periode läuft vom 23. Oktober bis 5. November, die Angebotsfrist vom 6. bis 12. November 2025. Die Abwicklung ist für den 17. November vorgesehen.

jl/to

Frauenfeld (awp)

Weitere Links:

DocMorris-Aktie tiefrot: E-Rezept-Ausfälle sorgen für Probleme

Bildquelle: Tobias Zeit 2016 / DocMorris

Meistgelesene Nachrichten

Kursrutsch bei European Lithium-Aktie - Was steckt dahinter?
Aktien von CureVac und BioNTech uneins: CureVac-Gründer Hoerr hofft auf Durchbruch bei Krebsbehandlung
Rheinmetall, RENK und HENSOLDT: Profiteure des Verteidigungsbooms - So bewegen sich die Aktien
Nach dem fulminanten Börsenstart: So entwickelt sich die TKMS-Aktie am zweiten Handelstag
Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Warum Analysten wieder zuversichtlicher sind - Wechsel an der Spitze
Edelmetall-Studie 2025: Silber wird gefragter, aber Schweizer setzen weiterhin vor allem auf Gold
10-Billionen-Dollar-Plan für die USA: Marc Andreessen unterstützt Elon Musks Vision
Beyond Meat-Aktie hochvolatil: Extreme Kursausschläge
Hoffnung im Handelskonflikt: Dow schlussendlich fester -- SMI schliesst wenig bewegt -- DAX letztlich höher -- Börsen in Asien beenden Handel mit Gewinnen
UBS Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von UBS

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
07:40 WDH/Medienaufsicht: Regeln für Digital-Plattformen verschärfen
07:34 ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Netflix auf 'Buy' - Ziel 1500 Dollar
07:47 UniCredit-Aktie: Großbank überrascht mit Gewinnplus
07:30 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax stabil erwartet
07:20 ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Adidas auf 234 Euro - 'Overweight'
07:04 GNW-News: BAWAG Group erzielte in Q3 2025 Nettogewinn von 219 Mio. ? und RoTCE von 27,8%; 2025-Ziele werden voraussichtlich übertroffen
07:04 ROUNDUP 2/Trump zu Gipfel mit Putin: 'Möchte kein vergeudetes Treffen'
07:03 Japans Exporte legen erstmals seit April wieder zu
07:00 DAX-FLASH: Unverändert - Anleger warten auf neue Impulse
06:47 Thüringens Innenminister: AfD-Anfragen ähneln 'Kreml-Auftragsliste'