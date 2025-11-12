Infineon-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Neutral

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 39,20 Euro auf "Neutral" belassen. Den Ausblick bezeichnete Analyst Sandeep Deshpande am Mittwoch in seiner ersten Reaktion als "vage". Das könne aber dem Ansinnen geschuldet sein, mit Blick auf die Schätzungen am Markt etwas den Druck vom Kessel zu nehmen.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Infineon-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 10:12 Uhr stieg die Infineon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0.4 Prozent auf 34.02 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 15.24 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wurden über XETRA 1’565’721 Infineon-Aktien umgesetzt. Seit Beginn des Jahres 2025 stieg die Aktie um 9.3 Prozent. Infineon wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:51 / GMT



