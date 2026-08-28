BYD Aktie 1459145 / CNE100000296
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28.08.2026 14:06:36
Höhere Exporte bescheren E-Auto-Bauer BYD Gewinnanstieg
SHENZHEN (awp international) - Der chinesische Elektroautoriese BYD hat im zweiten Quartal vom zunehmenden Export seiner Fahrzeuge profitiert. Dabei kam dem Rivalen der deutschen Autobauer BMW , Mercedes-Benz und Volkswagen auch die stärkere Nachfrage nach seinen teureren Modellen zugute. Trotz eines Umsatzrückgangs wuchs der Überschuss im Jahresvergleich um 30 Prozent auf 8,2 Milliarden chinesische Yuan (1,05 Mrd Euro), wie BYD am Freitag in Shenzhen mitteilte. Es war der erste Gewinnanstieg seit fünf Quartalen.
Der Umsatz ging allerdings um drei Prozent auf knapp 195 Milliarden Yuan zurück. So hatte BYD mit einem Abschwung auf dem chinesischen Heimatmarkt zu kämpfen. Andererseits punktet der Hersteller mit seinen Autos inzwischen auch in anderen Ländern. In der EU und in Südamerika hatte BYD die Verkaufszahlen zuletzt deutlich gesteigert und dabei höhere Margen erzielt.
Mit dem Quartalsgewinn übertraf BYD die Erwartungen von Analysten leicht. Für das Unternehmen ist die Entwicklung von grosser Bedeutung, nachdem der harte Wettbewerb mit anderen chinesischen Anbietern wie Geely und Xiaomi jahrelang an den Gewinnen gezehrt hatte./stw/mis/stk
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BYD am 28.08.2026
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