Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’787 -1.2%  SPI 19’515 -0.9%  Dow 51’677 -0.2%  DAX 25’304 -1.6%  Euro 0.9440 -0.2%  EStoxx50 6’236 -1.4%  Gold 4’383 1.0%  Bitcoin 66’667 5.8%  Dollar 0.8220 -0.2%  Öl 103.7 -1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
On113454047UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Helvetia Baloise46664220Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
S&P 500 vor neuem Rekord? Strategen sehen Milliardenpotenzial – und eine Gefahr
Bitcoin-Gold-Korrelation auf hohem Niveau: Was Anleger daraus ableiten können
SHIBA INU: Wie viel eine Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte
Suche...
ETF Sparplan

BYD Aktie 1459145 / CNE100000296

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.09.2026 16:29:00

BYD Aktie News: Anleger schicken BYD am Freitagnachmittag ins Plus

BYD Aktie News: Anleger schicken BYD am Freitagnachmittag ins Plus

Die Aktie von BYD gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ OTC-Handel gewannen die BYD-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

BYD
8.59 CHF 1.18%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr stieg die BYD-Aktie. In der NASDAQ OTC-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 10,47 USD. Die BYD-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,48 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,35 USD. Bisher wurden via NASDAQ OTC 10'630 BYD-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 14,95 USD erreichte der Titel am 14.04.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 42,86 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 9,25 USD. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 13,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,410 HKD an BYD-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,894 CNY. BYD gewährte am 28.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,04 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,73 HKD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 216.79 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 223.98 Mrd. HKD ausgewiesen.

Am 04.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der BYD-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,36 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

Aktien von BYD und Xiaomi: Bernstein sieht trotz Kurszielsenkung weiteres Potenzial

Aktie im Fokus: BYD verschärft laut Studie Preiswettbewerb bei Hybrid-Autos

BYD-Aktie unter der Lupe: Zahlen des Tesla-Konkurrenten im Blick

In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu BYD Co. Ltd.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten