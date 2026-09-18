BYD Aktie News: Anleger schicken BYD am Freitagnachmittag ins Plus

Um 16:28 Uhr stieg die BYD-Aktie. In der NASDAQ OTC-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 10,47 USD. Die BYD-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,48 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,35 USD. Bisher wurden via NASDAQ OTC 10'630 BYD-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 14,95 USD erreichte der Titel am 14.04.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 42,86 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 9,25 USD. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 13,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,410 HKD an BYD-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,894 CNY. BYD gewährte am 28.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,04 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,73 HKD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 216.79 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 223.98 Mrd. HKD ausgewiesen.

Am 04.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der BYD-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,36 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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