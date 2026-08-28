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BYD-Aktie unter der Lupe: Zahlen des Tesla-Konkurrenten im Blick

BYD-Aktie unter der Lupe: Zahlen des Tesla-Konkurrenten im Blick

Der chinesische Elektroautobauer BYD hat seine Geschäftszahlen für das erste Halbjahr vorgelegt. So hat sich der Konzern in den ersten sechs Monaten beim Umsatz und Gewinn geschlagen.

Tesla
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Der chinesische E-Autobauer und Tesla-Konkurrent BYD hat seine Bilanz für das erste Halbjahr präsentiert. In den ersten sechs Monaten reduzierte der Konzern seinen Umsatz auf 344,815 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahreszeitraum noch 371,28 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Unter dem Strich fiel das Ergebnis positiv aus: Der Nettogewinn fiel aber im Berichtszeitraum auf 12,325 Milliarden CNY. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum hatte BYD einen Gewinn von 15,511 Milliarden CNY erzielt. Das Ergebnis je Aktie belief sich im abgelaufenen Halbjahr auf 1,35 CNY, nach 1,71 CNY im ersten Halbjahr 2025.

Da der Handel in Hongkong bereits beendet ist, konnte die BYD-Aktie dort noch nicht auf die Zahlen reagieren.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.ch

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