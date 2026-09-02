Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’308 0.2%  SPI 20’150 0.2%  Dow 52’767 -0.8%  DAX 25’970 -1.1%  Euro 0.9408 0.2%  EStoxx50 6’369 -0.8%  Gold 4’330 -2.7%  Bitcoin 62’608 -1.4%  Dollar 0.8116 0.4%  Öl 95.3 5.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Partners Group2460882UBS24476758Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Amrize143013422Sika41879292Novartis1200526Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Japan-ETFs: Die Doppelwette auf Nippons Comeback
Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft
Rohstoffe im August 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Weltgrösster Juwelier Pandora setzt trotz Silberpreis-Rückgang auf Platin
Aktien von BYD und Xiaomi: Bernstein sieht trotz Kurszielsenkung weiteres Potenzial
Suche...
Gegenwind 02.09.2026 03:37:47

Aktien von BYD und Xiaomi: Bernstein sieht trotz Kurszielsenkung weiteres Potenzial

Aktien von BYD und Xiaomi: Bernstein sieht trotz Kurszielsenkung weiteres Potenzial

Das Analysehaus Bernstein bekräftigt seine Kaufempfehlung für BYD und Xiaomi, senkt aber gleichzeitig die Kursziele für beide chinesischen E-Auto-Werte.

• BYD bleibt bei Bernstein der Top-Pick im chinesischen E-Auto-Sektor
• Bernstein stuft BYD und Xiaomi weiterhin mit "Outperform" ein
• Underperformance gegenüber dem Gesamtmarkt, dafür weniger Schwankung

Bernstein-Kaufempfehlung trotz gesenkter Kursziele

Bernstein hat Mitte August die Kursziele für BYD und Xiaomi gesenkt, ohne die grundsätzliche Kaufempfehlung für beide Titel zu verändern, wie Daten von Investing.com zeigen. Für BYD reduzierte das Analysehaus sein Ziel von 136 auf 130 Hongkong-Dollar, bei Xiaomi ging der Wert von 43 auf 38 Hongkong-Dollar zurück. Wie Investing.com unter Berufung auf die Bernstein-Analyse berichtet, hält das Analysehaus damit an seinem selektiven Ansatz für den chinesischen E-Auto-Sektor fest und räumt zugleich kurzfristigen Gegenwind für die Branche ein.

Die Anpassung der Kursziele geht demnach auf eine schwächere Nachfrage im chinesischen Heimatmarkt zurück, die Bernstein zu niedrigeren Prognosen für Absatzvolumen und Erträge bei beiden Unternehmen veranlasst hat. Die Einstufungen spiegeln laut der Analyse einen insgesamt vorsichtigeren Ausblick auf den chinesischen E-Auto-Markt wider, wobei die Bernstein-Analysten ihre Erwartungen an Verkaufszahlen und Gewinne entsprechend nach unten korrigiert haben. Bemerkenswert ist, dass die Kurszielsenkung nicht mit einer Herabstufung der Rating-Einschätzung einhergeht, beide Aktien bleiben im "Outperform"-Bereich, was auf eine differenzierte Sichtweise zwischen kurzfristigen Belastungsfaktoren und der mittelfristigen Positionierung der Unternehmen hindeutet.

BYD-Aktie: Top-Pick im chinesischen E-Auto-Sektor

Innerhalb der Bernstein-Rangliste für chinesische E-Auto-Hersteller behält BYD den Spitzenplatz, wie aus der Analyse hervorgeht. Trotz der Abwärtskorrektur beim Kursziel stützen laut Bernstein drei Faktoren die Position des Konzerns: ein sich stabilisierender heimischer Marktanteil, ein beschleunigtes internationales Wachstum sowie ein zunehmendes Aufwärtspotenzial im externen Batteriegeschäft. Diese Kombination sichert BYD nach Einschätzung der Analysten weiterhin die Führungsposition unter den bewerteten chinesischen E-Auto-Titeln. Untermauert wird diese Einschätzung durch die operative Entwicklung des Unternehmens. BYD meldete für Juni 2026 einen Anstieg der gesamten Fahrzeugverkäufe um 5,5 Prozent im Jahresvergleich auf 403'472 Einheiten, was für den Konzern den zweiten Monat in Folge mit Absatzwachstum bedeutete, wie Investing.com unter Verweis auf die Unternehmenszahlen berichtet. Die Bernstein-Einschätzung zu BYD ist zudem nicht neu: Bereits im Januar hatte das Analysehaus ein "Outperform"-Rating mit einem Kursziel von 130 Hongkong-Dollar bestätigt und verwies dabei besonders auf den nach eigener Einschätzung unterbewerteten Wert der Batteriesparte des Konzerns. Die aktuelle Kurszielsenkung auf 130 Hongkong-Dollar markiert damit eine Rückkehr zu einem Niveau, das Bernstein bereits mehrfach im Jahresverlauf als Zielmarke genannt hatte, nachdem das Ziel zwischenzeitlich auf 136 Hongkong-Dollar angehoben worden war.

Xiaomi-Aktie: Kursziel gesenkt, Bewertung bleibt attraktiv

Auch bei Xiaomi bleibt die "Outperform"-Einstufung trotz gesenktem Kursziel unverändert bestehen. Die Gründe für die Anpassung liegen laut Bernstein vor allem in niedrigeren Prognosen für Smartphone-Auslieferungen und Bruttomargen im Zusammenhang mit dem sogenannten Speicher-Aufwärtszyklus sowie in reduzierten Erwartungen für das E-Auto-Geschäft, bedingt durch eine schwächere Dynamik des Modells YU7. Das Analysehaus räumt demnach ein, dass die fundamentale Lage von Xiaomi kurzfristig herausfordernd bleibt: Preisdruck bei Speicherchips belastet das Smartphone-Geschäft, während der Abbau staatlicher Subventionen in China die Segmente IoT und E-Fahrzeuge beeinträchtigt. Trotz dieser Belastungsfaktoren sieht Bernstein die Bewertung der Aktie als attraktiv an. Laut Bloomberg-Daten, auf die sich die Analyse bezieht, wird Xiaomi derzeit mit dem 16-fachen des für 2027 geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnisses gehandelt. Das liegt unter dem historischen Durchschnitt von rund dem 25-Fachen des erwarteten Einjahres-KGV und sogar unterhalb der Marke von einer Standardabweichung unter dem Mittelwert, die bei etwa dem 17-Fachen liegt. Bernstein leitet daraus ab, dass die aktuelle Bewertung auf Sicht von zwölf Monaten ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis biete. Diese Einschätzung fügt sich in eine länger andauernde positive Haltung des Analysehauses gegenüber Xiaomi ein: Die Erstbewertung im April 2025 erfolgte bereits mit "Outperform" und einem Kursziel von 55 Hongkong-Dollar, wobei Bernstein damals die frühen Erfolge im E-Auto-Geschäft und die breitere Ökosystem-Strategie des Konzerns als zentrale Wachstumstreiber hervorhob. Im Vergleich dazu liegt das aktuelle Kursziel von 38 Hongkong-Dollar deutlich niedriger, was die inzwischen eingetrübte kurzfristige Wachstumsdynamik bei Xiaomi widerspiegelt.

Paul Schütte, Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

BYD-Aktie vor Zahlen: Das erwarten Experten vom Tesla-Konkurrenten
Aktie im Fokus: BYD verschärft laut Studie Preiswettbewerb bei Hybrid-Autos
BYD-Aktie unter der Lupe: Zahlen des Tesla-Konkurrenten im Blick

Bildquelle: Iryna Imago / Shutterstock.com,Robert Way / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

01.09.26 Julius Bär: 12.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Rheinmetall AG
01.09.26 Logo WHS DAX rutscht Richtung 26.000: 120 Punkte Short – dann dreht der Markt!
01.09.26 Marktüberblick: Steigende Anleiherenditen und Ölpreise belasten
01.09.26 Pharma weiter schwach
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
01.09.26 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Blue Chips drehen nach unten
31.08.26 Bitcoin: Was die Rally der vergangenen Woche wirklich verändert
27.08.26 ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? BX Morningcall mit François Bloch
25.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’906.20 19.98 SXBVXU
Short 15’228.72 13.74 SDBWJU
Short 15’795.06 8.87 SG5BQU
SMI-Kurs: 14’307.93 01.09.2026 17:30:00
Long 13’757.66 19.84 SYB31U
Long 13’448.72 13.94 SHB7NU
Long 12’856.36 8.87 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Partners Group-Aktie bricht ein: Gewinnrückgang und CEO-Wechsel angekündigt
Rheinmetall-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt
Bewegung in den Top 10: So veränderte die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
UBS-Aktie in Rot: Ständeratskommission setzt bei Eigenkapitalregeln auf Kompromisslösung
Montagshandel in New York: Dow Jones fällt letztendlich zurück
Novartis Aktie News: Novartis zündet am Nachmittag Kursrakete
Partners Group Aktie News: Partners Group mit herben Abschlägen am Vormittag
Novartis-Aktie in Grün: Rückschlag bei Autoimmun-Zelltherapie nach Todesfällen - Primäre Ziele bei MS-Medikament erreicht
Siemens Energy-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Aktie mit Overweight ein

Top-Rankings

Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft
Wie gewohnt hat die Zurich Insurance Group auch im zweiten Quartal 2026 ihr US-Aktiendepot veröf ...
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
August 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der August 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
August 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Im August 2026 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen Le ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.