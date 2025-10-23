Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005

23.10.2025 20:45:36

Hensoldt konkretisiert Jahresprognose - steigender Auftragseingang

HENSOLDT
90.99 CHF -2.57%
TAUFKIRCHEN (awp international) - Der Radar-Spezialist Hensoldt hat seine Erwartungen an das laufende Jahr konkretisiert. Der Umsatz dürfte bei 2,5 Milliarden Euro liegen, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Bisher hatte das Unternehmen eine Spanne von 2,5 bis 2,6 Milliarden Euro genannt. Bei der bereinigten Ebitda-Marge (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen wird Hensoldt hingegen optimistischer. Diese soll nun bei 18 Prozent oder höher liegen. Zuvor waren 18 Prozent angepeilt worden.

Beim Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatzerlösen (Book-to-Bill-Verhältnis) rechnet Hensoldt neu mit dem 1,6- bis 1,9-fachen. Bisher war das Verhältnis mit dem 1,2-fachen erwartet worden. Seine mittelfristige Prognose und die Umsatzambition für das Jahr 2030 bestätigte der Konzern. Die Einleitung weiterer Beschaffungen durch die deutsche Bundesregierung schlage sich zunehmend in konkreten Beauftragungen nieder, hiess es weiter.

Anleger zeigten sich erfreut. Die Hensoldt-Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um knapp vier Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss zu./he/edh

