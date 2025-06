ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Analyst Hemal Bhundia gab in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen Ausblick auf den Kapitalmarkttag, der am 8. Juli stattfinden soll. Er zeigt sich davon überzeugt, dass die Veranstaltung zu einem positiven Kurstreiber werden könnte, wenn Einzelheiten eines Kostensenkungsprogramms dazu führen, dass die für Europa geplanten Einsparungen in Höhe von mehr als einer Milliarde Euro schnell erreicht werden. Dazu sei aber ein robuster Plan notwendig./tih/men;