Index im Fokus 26.11.2025 09:28:59

Gute Stimmung in London: FTSE 100 zeigt sich zum Start fester

Beim FTSE 100 lassen sich heute erneut Gewinne beobachten.

Legal & General
2.55 CHF -0.12%
Kaufen Verkaufen

Um 09:11 Uhr verbucht der FTSE 100 im LSE-Handel Gewinne in Höhe von 0.25 Prozent auf 9’633.18 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.732 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.000 Prozent auf 9’609.56 Punkte an der Kurstafel, nach 9’609.53 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 9’633.74 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 9’609.28 Punkten erreichte.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 0.980 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Wert von 9’645.62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 9’265.80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2024, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 8’258.61 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 16.62 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 9’930.09 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’544.83 Zählern verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Fresnillo (+ 3.15 Prozent auf 25.54 GBP), Burberry (+ 1.98 Prozent auf 11.92 GBP), Antofagasta (+ 1.54 Prozent auf 27.12 GBP), Beazley (+ 1.47 Prozent auf 7.93 GBP) und BAE Systems (+ 1.17 Prozent auf 16.40 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Diageo (-1.55 Prozent auf 17.07 GBP), WPP 2012 (-1.40 Prozent auf 3.00 GBP), easyJet (-1.21 Prozent auf 4.67 GBP), Next (-0.79 Prozent auf 138.15 GBP) und Whitbread (-0.70 Prozent auf 28.20 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 3’009’598 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 245.750 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Werte

Im FTSE 100 hat die 3i-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 9.05 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten
Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

