|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Anträge gestellt
|
19.08.2025 09:34:00
Glencore-Aktie in Grün: Aufnahme von Grossprojekten in argentinisches Förderprogramm voraus?
Glencore will zwei Grossprojekte in Argentinien in das Investitionsanreizregime RIGI der Regierung aufnehmen lassen.
Glencore plant dafür Investitionen von insgesamt rund 13,5 Milliarden US-Dollar in den kommenden zehn Jahren, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Die Projekte sollen während der Bauphase über 10'000 Jobs schaffen und später mehr als 2500 direkte Arbeitsplätze sichern.
Die Genehmigung durch die zuständigen Behörden würde den beiden Projekten Zugang zu einem attraktiven und langfristigen Wirtschafts- und Investitionsrahmen geben. Auch der Investorenschutz würde damit verbessert, erklärte Glencore.
Das Regime zur Förderung von Grossinvestitionen (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) wurde 2024 von der Regierung Javier Milei eingeführt. Es soll Argentinien planbarer machen für Milliardeninvestitionen, insbesondere im Bergbau.
Das Agua Rica-Projekt weist den Angaben zufolge geschätzte Ressourcen von 1,2 Milliarden Tonnen Erz auf. El Pachón sei eine Kupfer- und Molybdänlagerstätte und verfüge derzeit über erkundete, angezeigte und vermutete Mineralressourcen von rund 6 Milliarden Tonnen Erz.In London notiert die Glencore-Aktie zeitweise 1,02 Prozent höher bei 2,91 Pfund.
ra/rw
Baar (awp)
Weitere Links:
Nachrichten zu Glencore plc
|
09:29
|Glencore Aktie News: Anleger greifen bei Glencore am Vormittag zu (finanzen.ch)
|
18.08.25
|Montagshandel in London: FTSE 100 beendet die Montagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
18.08.25
|Glencore Aktie News: Glencore am Montagnachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
18.08.25
|Zuversicht in London: Anleger lassen FTSE 100 nachmittags steigen (finanzen.ch)
|
18.08.25
|Glencore Aktie News: Glencore verliert am Mittag (finanzen.ch)
|
18.08.25
|Börse London: FTSE 100 präsentiert sich leichter (finanzen.ch)
|
15.08.25
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 notiert zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
15.08.25
|Verluste in London: FTSE 100 in Rot (finanzen.ch)
Analysen zu Glencore plc
|31.07.25
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|Glencore Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.25
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.25
|Glencore Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.25
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|Glencore Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.25
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.25
|Glencore Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.25
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|Glencore Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.25
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.25
|Glencore Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.07.24
|Glencore Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.24
|Glencore Equal Weight
|Barclays Capital
|16.04.24
|Glencore Equal Weight
|Barclays Capital
|27.02.24
|Glencore Equal Weight
|Barclays Capital
|22.02.24
|Glencore Hold
|Deutsche Bank AG
3 neue Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, AENA und Assicurazioni Generali mit François Bloch
Drei neue Aktien kommen in das BX Musterportfolio:
ING Group N.V. – NL0011821202
AENA – ES0105046017
Assicurazioni Generali – IT0000062072
Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Olivia Hähnelz über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerTrump will Gipfeltreffen mit Putin und Selenskyj: SMI stabil -- DAX an der Nulllinie -- Asiens Börsen gespalten
Am heimischen Markt herrscht am Dienstag wenig Bewegung. Der deutsche Leitindex macht am zweiten Handelstag der Woche keine grossen Sprünge. An den Märkten in Fernost geht es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}