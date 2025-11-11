Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
11.11.2025 08:13:40
Nordex-Aktie im Fokus: Auftrag über 42 MW in Spanien sorgt für Rückenwind
Nordex hat von SSE einen neuen Auftrag für zwei Projekte mit insgesamt 42 Megawatt (MW) in Spanien erhalten.
Nordex wird zudem für 20 Jahre die Wartung der Turbinen übernehmen.
DOW JONES
Weitere Links:
Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
Nachrichten zu Nordex AG
|
07:30
|EQS-News: Nordex Group wins new order from SSE for two projects totalling 42 MW in Spain (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: Nordex Group erhält neuen Auftrag von SSE für zwei Projekte mit insgesamt 42 MW in Spanien (EQS Group)
|
10.11.25
|Börse Frankfurt: TecDAX am Mittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
10.11.25
|TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
07.11.25