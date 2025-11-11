Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'465 1.4%  SPI 17'179 1.2%  Dow 47'369 0.8%  DAX 23'960 1.7%  Euro 0.9297 -0.1%  EStoxx50 5'664 1.8%  Gold 4'131 0.4%  Bitcoin 84'578 -0.8%  Dollar 0.8047 0.0%  Öl 63.8 -0.4% 
11.11.2025 08:13:40

Nordex-Aktie im Fokus: Auftrag über 42 MW in Spanien sorgt für Rückenwind

Nordex hat von SSE einen neuen Auftrag für zwei Projekte mit insgesamt 42 Megawatt (MW) in Spanien erhalten.

Nordex
25.39 CHF 0.84%
Kaufen Verkaufen
Wie der Windkraftanlagenhersteller mitteilte, soll er sieben N163-Windturbinen für zwei Windparks in der Nähe von Portalrubio in der spanischen Region Aragón liefern und installieren. Die Windparks Minguez und Portalrubio sollen über eine Leistung von 19 MW bzw 23 MW verfügen. Nordex wird zudem für 20 Jahre die Wartung der Turbinen übernehmen.

DOW JONES

Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com

