Givaudan Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Givaudan

Um 12:28 Uhr ging es für die Givaudan-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 3'226,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 11'982 Punkten steht. Der Kurs der Givaudan-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3'225,00 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3'243,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 3'862 Givaudan-Aktien.

Am 27.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4'690,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Givaudan-Aktie 45,38 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.09.2025 Kursverluste bis auf 3'225,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 0,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 70,00 CHF an Givaudan-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 74,18 CHF.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 23.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 22.01.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 125,47 CHF je Aktie belaufen.

