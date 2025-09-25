Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Winklevoss-Zwillinge bullish: Bitcoin-Kurs könnte auf 1 Million US-Dollar steigen
Basilea-Aktie: Fördervereinbarung mit US-Behörde geschlossen
Rheinmetall-Aktie nimmt neuen Rekord ins Visier: Auch HENSOLDT & RENK profitieren von Trumps möglichem Politik-Wechsel
Aktien von VW, BMW & Co. profitieren: US-Regierung senkt Autozölle für Europa auf 15 Prozent
Deutsches Konsumklima legt erstmals seit drei Monaten wieder zu
Plus500 Depot
Geändert am: 25.09.2025 08:27:43

Vor SNB-Zinsentscheid: SMI vor kaum bewegtem Start -- DAX freundlich erwartet -- Wenig Bewegung an asiatischen Börsen

Der heimische Aktienmarkt wird am Donnerstag kaum verändert erwartet, während der deutsche Leitindex zum Start leicht steigen dürfte. An den wichtigsten Aktienmärkten in Fernost geht es am Donnerstag kaum von der Stelle. Die US-Börsen bewegten sich zur Wochenmitte abwärts.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch um die Nulllinie erwartet.

Der SMI steht vorbörslich zeitweise lediglich um minimale 0,04 Prozent tiefer bei 11'974 Punkten. Am Vortag schloss er 1,02 Prozent schwächer bei 11'978,83 Einheiten.
Die Nebenwertindizes SPI und SLI standen zum Ende des Mittwochshandels 0,91 Prozent im Minus bei 16'650,65 Punkten, während der SLI letztlich noch 1,05 Prozent tiefer stand bei 1'969,73 Stellen.

Der heimische Aktienmarkt dürfte sich zum Handelsstart am Donnerstag kaum verändert zeigen. Im Vorfeld der US-Infaltionsdaten am Freitag wird mit einem ruhigen Handel gerechnet. In den USA wird derweil ein Regierungs-Shutdown, also die Schliessung von Bundesbehörden nach Auslaufen des aktuellen Bundeshaushalts, ab dem 1. Oktober wahrscheinlicher. Der am Dienstag vom US-Repräsentantenhaus mit knapper Stimmenmehrheit der Republikaner verabschiedete Gesetzentwurf, der die Finanzierung der US-Regierung bis zum 21. November vorsieht, erreichte im US-Senat nicht die erforderliche 60-Stimmen-Mehrheit. Derzeit deutet für Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank, wenig auf eine rechtzeitige Einigung hin. Die wirtschaftlichen Auswirkungen eines kurzen Shutdowns sind erfahrungsgemäss gering und sollten in den Wochen nach dessen Beendigung wieder ausgeglichen werden.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt wird am Donnerstag ein freundlicher Start erwartet.

Der DAX steht vorbörslich zeitweise um 0,16 Prozent höher bei 23'704 Punkten. Am Vortag hatte er den Handel 0,23 Prozent fester bei 23'666,81 Einheiten beendet.

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Donnerstag zur Eröffnung moderate Gewinne verbuchen. "Die Richtungssuche geht weiter", konstatierte Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners. Solange nicht klar sei, wohin die Reise gehe, hielten sich Käufer und Verkäufer zurück. Das einzige Motto der Anleger scheine "Abwarten" zu sein.

Der solide Start fusst nicht auf den US-Vorgaben, denn die New Yorker Börsen hatten sich am Vorabend nach dem XETRA-Schluss noch etwas tiefer orientiert. Nach der Rekordrally seien Anleger dort dazu übergegangen, durchzuatmen, schrieb am Morgen die Commerzbank. Sie zeigten sich vorsichtig vor der Veröffentlichung der PCE-Inflationsdaten an diesem Freitag, die als wichtigstes Inflationsmass der US-Notenbank Fed gelten.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich zur Wochenmitte schlussendlich leichter.

Der Dow Jones notierte zu Beginn knapp im Plus, drehte dann jedoch in die Verlustzone und beendete den Handel 0,37 Prozent schwächer bei 46'121,28 Punkten.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete die Sitzung ebenso fester und fiel dann unter die Nulllinie. Sein Schlussstand: 22'497,86 Punkte (-0,33 Prozent).

Powell betonte tags zuvor bei einem Konjunkturausblick, dass es im Spannungsfeld zwischen Inflationsrisiken und dem sich abschwächenden Arbeitsmarkt keinen risikolosen Pfad für die Geldpolitik gebe. Ausserdem wies er auf eine "recht hohe Bewertung" der Aktienkurse hin. Das liess die Investoren aufhorchen und etwas den Fuss vom Gaspedal nehmen, schrieb Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets.

Die darauffolgenden Gewinnmitnahmen könnten auch dem Umstand geschuldet sein, dass in der kommenden Woche wieder einmal ein Shutdown in den USA drohe, ergänzte Molnar. Obwohl die Stimmung an der Wall Street also nicht mehr ganz so euphorisch sei, könne die Kursrally aber weitergehen - unter anderem mit Blick auf den sogenannten Fear-and-Greed-Index des Nachrichtensenders CNN, der immer noch leicht im gierigen Bereich liege.

ASIEN

Die Börsen in Asien zeigen am Donnerstag nur leichte Ausschläge.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 steht gegen 7:45 Uhr unserer Zeit um 0,22 Prozent höher bei 45'729 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland ist der Shanghai Composite hingegen ins Minus gerutscht und zeigt sich zur gleichen Zeit um 0,16 Prozent tiefer bei 3'848 Zählern.

In Hongkong bewegt sich der Hang Seng derweil bei 26'499 Stellen um minimale 0,07 Prozent tiefer.

Die leicht negativen Vorgaben der Wall Street belasten die asiatischen Bören teilweise. In den USA war es nach der jüngsten Rekordjagd zu kleineren Gewinnmitnahmen gekommen. Insgesamt herrscht in Asien allerdings eine erhöhte Zurückhaltung im Vorfeld wichtiger Inflationsdaten aus den USA am Freitag.

Am Freitag steht mit dem Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE) das bevorzugte Inflationsmass der US-Notenbank zur Veröffentlichung an. US-Notenbankpräsident Jerome Powell hatte am Dienstag erklärt, es gebe Risiken sowohl für die Beschäftigung als auch für die Inflation, und hatte es vermieden, klare Signale für Zinssenkungen für die nächste Sitzung im Oktober zu geben. Powell sagte, wenn die Zinsen zu aggressiv gesenkt würden, würde die Aufgabe der Bekämpfung der hohen Inflation unvollendet bleiben und die Fed müsse die Zinsen später möglicherweise anheben. Wenn die Fed die Zinsen jedoch zu lange zu hoch halte, könne sich der Arbeitsmarkt abschwächen, so der Fed-Chairman.

In Japan richten sich die Blicke zudem bereits auf die Wahl eines neuen Parteivorsitzenden und Premierminister der regierenden Liberaldemokratische Partei (LDP) am 4. Oktober. Die vorgezogene Wahl ist notwendig geworden, nachdem Japans Premierminister Ishiba überraschend seinen Rücktritt angekündigt hatte. Ursprünglich war die nächste reguläre Parteiwahl erst für 2027 geplant. Anlass für den Rücktritt war das schwache Ergebnis der LDP bei der Wahl zum Oberhaus im Juli, bei der die Regierungskoalition ihre Mehrheit verlor. Auch im Unterhaus hatte die Koalition zuvor ihre Mehrheit verloren. Der neue Parteivorsitzende wird automatisch zum Premierminister gewählt, da die LDP weiterhin stärkste Fraktion im Parlament ist.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
