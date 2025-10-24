Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’559 0.0%  SPI 17’333 0.0%  Dow 47’116 0.8%  DAX 24’238 0.1%  Euro 0.9246 0.1%  EStoxx50 5’670 0.0%  Gold 4’118 -0.2%  Bitcoin 87’515 0.0%  Dollar 0.7954 0.0%  Öl 66.5 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Intel-Aktie hebt nach überraschend starker Gewinnentwicklung ab
Super Micro Computer-Aktie unter Druck: Gesenkte Umsatzprognose schickt Kurs auf Talfahrt
Newmont-Aktie dennoch tiefer: Newmont schlägt Prognosen
Beyond Meat-Aktie im Chaos - Analysten warnen
Darum bewegt sich der Dollar zu Euro und Franken wenig
Suche...
200.- Saxo-Deal

GEA Aktie 360133 / DE0006602006

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Analystenstimme 24.10.2025 16:51:00

GEA-Aktie höher: GEA bleibt robust - Ratingagentur Fitch sieht keine Risiken für Herabstufung

GEA-Aktie höher: GEA bleibt robust - Ratingagentur Fitch sieht keine Risiken für Herabstufung

Fitch hat die Bonitätseinstufung für die GEA Group bestätigt.

GEA
57.95 CHF -2.54%
Kaufen Verkaufen
Wie die Ratingagentur mitteilte, stuft sie den im DAX notierten Anlagenbauer weiterhin mit BBB+ ein. Der Ausblick ist stabil. Fitch bescheinigt dem Konzern ein robustes Geschäftsprofil, gestützt durch eine führende Marktposition in der Nahrungsmittelverarbeitung, eine breit aufgestellte Kundenbasis sowie eine ausgeglichene geographische Aufstellung. GEA sei ausserdem in der Lage, höhere Kosten an Kunden weiterzugeben.

Die GEA-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 0,87 Prozent auf 63,45 Euro.

DOW JONES

Weitere Links:

September 2025: So schätzen Experten die GEA-Aktie ein

Bildquelle: GEA Group

Nachrichten zu GEA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu GEA

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
14.10.25 GEA Sector Perform RBC Capital Markets
08.10.25 GEA Sector Perform RBC Capital Markets
07.10.25 GEA Sector Perform RBC Capital Markets
07.10.25 GEA Underweight JP Morgan Chase & Co.
07.10.25 GEA Hold Warburg Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Streaming-Aktien wie Netflix, Disney und Co. erleben turbulente Zeiten – kommt jetzt der Umschwung? 📉📈

In der heutigen Ausgabe von Wall Street Live mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia werfen wir einen Blick auf den aktuellen Stand des Streaming-Markts sowie auf mögliche politische Hintergründe bei geplanten Übernahmen. Tim verrät, wie er den europäischen Streaming-Markt einschätzt und in welche Titel er aktuell investiert ist – inklusive Oracle als Überraschungskandidat.

🔍 Themen im Überblick:
🔹Einschätzungen zu Netflix & Disney
🔹Europa im Streaming-Vergleich
🔹Potenzial für neue Übernahmen
🔹Oracles strategische Position
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

10:50 BNP Paribas: Magnificent Seven - schauen Sie genau hin
09:20 SG-Marktüberblick: 24.10.2025
06:09 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Stabilisierung im Chart?
23.10.25 Logo WHS DAX Livetrading Session: Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt (Aufzeichnung von heute)
23.10.25 Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer
23.10.25 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (51.5%) auf Applied Materials Inc, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, QUALCOMM Inc
23.10.25 US-Banken in einem neuen Zinsumfeld
21.10.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Nestlé, Novartis, Roche
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’067.68 19.56 BK6SXU
Short 13’335.69 13.87 BKPSVU
Short 13’909.41 8.47 UJ3S8U
SMI-Kurs: 12’559.41 24.10.2025 16:48:51
Long 12’032.28 19.72 SW5B0U
Long 11’730.42 13.42 SWFBJU
Long 11’209.13 8.70 BMYSUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

GEA 57.95 -2.54% GEA

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Strategiewechsel zahlt sich aus: Quantum eMotion-Aktie im Höhenflug - auch D-Wave Quantum im Blick
Neue Airport-Sicherheit: DroneShield-Aktie fällt trotzdem
Ricardo Salinas bullish: Bitcoin soll laut Milliardär auf 1,5 Millionen Dollar steigen
SAP-Aktie dennoch in Grün: SAP setzt in Q3 weniger um
BYD-Aktie erholt sich nach Kursrücksetzer
Sika-Aktie leichter: Umsatzrückgang in den ersten neun Monaten - Stellenabbau geplant
Meme-Hype statt Fundament: Beyond Meat-Aktie zwischen Euphorie und Realität
So performt die Novo Nordisk-Aktie nach dem Aufsichtsratsbeben
Bericht über angeblich geplante US-Beteiligungen an D-Wave & Co. - Aktien reagieren mit Kurssprüngen

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
16:59 Devisen: Eurokurs steigt nach US-Inflationszahlen
16:57 ROUNDUP/Aktien New York: Gewinne nach Inflationsdaten - Rekorde bei Leitindizes
16:54 AKTIE IM FOKUS 2: Intel nach guten Resultaten deutlich höher
16:49 ROUNDUP 2: Intel mit Milliardengewinn nach Durststrecke - Aktie steigt
16:40 ROUNDUP: Eni verdient mehr als erwartet - Mehr Aktienrückkäufe
16:38 ROUNDUP 2: Holcim hält Betriebsgewinn trotz Umsatzrückgang stabil
16:37 Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1612 US-Dollar
16:37 ROUNDUP 4: Trump stoppt Handelsgespräche mit Kanada wegen Werbeclips
16:31 AKTIE IM FOKUS: PVA Tepla relativiert ersten Kurssturz wegen gesenkter Prognosen
16:24 USA: Michigan-Konsumklima trübt sich stärker als erwartet ein