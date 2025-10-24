GEA Aktie 360133 / DE0006602006
24.10.2025 16:51:00
GEA-Aktie höher: GEA bleibt robust - Ratingagentur Fitch sieht keine Risiken für Herabstufung
Fitch hat die Bonitätseinstufung für die GEA Group bestätigt.
Die GEA-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 0,87 Prozent auf 63,45 Euro.
DOW JONES
Nachrichten zu GEA
|
22.10.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zum Handelsende in Rot (finanzen.ch)
|
22.10.25
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
22.10.25
|Börse Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schwächer (finanzen.ch)
|
22.10.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: DAX sackt ab (finanzen.ch)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: GEA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
20.10.25
|DAX 40-Titel GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine GEA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
17.10.25
|EQS-AFR: GEA Group Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements (EQS Group)
Analysen zu GEA
|14.10.25
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.25
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.10.25
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.10.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|GEA Hold
|Warburg Research
Börse aktuell - Live TickerSMI kaum verändert -- DAX wenig bewegt -- Wall Street in Grün -- Asien Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich vor dem Wochenende wenig bewegt. Der deutsche Leitindex kommt kaum vom Fleck. Die US-Börsen präsentieren sich freundlich. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.