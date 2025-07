Freundlicher Handel: nachmittags Pluszeichen im NASDAQ 100

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0.39 Prozent höher bei 22’868.81 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 22’780.19 Zählern und damit 0.002 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (22’780.60 Punkte).

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 22’886.94 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 22’675.28 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, bei 21’631.04 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.04.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 18’796.02 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, einen Stand von 20’331.49 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 9.03 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 22’915.33 Punkten. Bei 16’542.20 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell AppLovin A (+ 6.80 Prozent auf 357.90 USD), Autodesk (+ 5.57 Prozent auf 296.00 USD), Fortinet (+ 4.15 Prozent auf 103.18 USD), Palantir (+ 3.80 Prozent auf 147.50 USD) und Atlassian (+ 3.17 Prozent auf 192.93 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Micron Technology (-4.13 Prozent auf 119.39 USD), Lululemon Athletica (-3.17 Prozent auf 229.02 USD), PDD (-2.55 Prozent auf 102.24 USD), QUALCOMM (-2.07 Prozent auf 154.20 USD) und Starbucks (-2.00 Prozent auf 93.04 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 20’839’743 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.450 Bio. Euro.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie mit 7.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die The Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5.90 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch