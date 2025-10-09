Freundlicher Handel: MDAX liegt schlussendlich im Plus

Der MDAX bewegte sich im XETRA-Handel letztendlich um 0.21 Prozent höher bei 30’912.87 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 355.114 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0.026 Prozent fester bei 30’856.85 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 30’848.82 Punkten am Vortag.

Bei 30’800.42 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 30’999.03 Punkten den höchsten Stand markierte.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 0.283 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2025, wurde der MDAX mit 30’326.53 Punkten gehandelt. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 09.07.2025, den Wert von 31’536.47 Punkten. Der MDAX lag vor einem Jahr, am 09.10.2024, bei 26’938.26 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 20.20 Prozent. Bei 31’754.30 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23’135.20 Punkten markiert.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit HelloFresh (+ 10.21 Prozent auf 7.75 EUR), HOCHTIEF (+ 4.20 Prozent auf 268.00 EUR), Bilfinger SE (+ 4.09 Prozent auf 104.40 EUR), flatexDEGIRO (+ 3.44 Prozent auf 31.30 EUR) und AIXTRON SE (+ 2.90 Prozent auf 14.20 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen Gerresheimer (-18.21 Prozent auf 30.54 EUR), RENK (-3.82 Prozent auf 79.83 EUR), Porsche vz (-2.49 Prozent auf 41.53 EUR), AUTO1 (-2.49 Prozent auf 29.80 EUR) und Bechtle (-2.19 Prozent auf 36.56 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Das Handelsvolumen der HelloFresh-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 4’367’914 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 38.267 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie. Hier soll ein KGV von 5.55 zu Buche schlagen. Die RTL-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16.20 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch