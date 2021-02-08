AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
17.50CHF
14.50CHF
483.33 %
08.02.2021
SWX
03.11.2025 09:55:23
AIXTRON SE Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 15,50 Euro auf "Hold" belassen. Die Berechenbarkeit des Geschäftsverlaufs bleibe beim Chipausrüster zunächst mau, schrieb Malte Schaumann in seiner am Montag vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts./rob/ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
AIXTRON SE
Analyst:
Warburg Research
Kursziel:
15.50 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
13.74 €
Abst. Kursziel*:
12.77%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
14.20 €
Abst. Kursziel aktuell:
9.15%
Analyst Name::
Malte Schaumann
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AIXTRON SE
|09:55
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|31.10.25
|AIXTRON Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|AIXTRON Hold
|Jefferies & Company Inc.
