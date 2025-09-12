Super Micro-Aktie von Start der Blackwell-Chips beflügelt - auch die NVIDIA-Aktie reagiert

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Tritt aufs Gaspedal 12.09.2025 13:47:00

NVIDIA-Kunden bekommen offenbar schon bald ihre NVIDIA Blackwell Ultra-Lösungen geliefert. Lieferant Super Micro tritt hier aufs Gaspedal.

• Super Micro startet Auslieferung von NVIDIA Blackwell Ultra-Lösungen weltweit
• Vorvalidierte Plug-and-Play-Lösungen ermöglichen schnelle Bereitstellung hochleistungsfähiger KI-Infrastrukturen
• Super Micro-Aktie reagiert positiv

Wie Super Micro am Donnerstag mitteilte, sind NVIDIA Blackwell Ultra-Lösungen nun auf breiter Basis verfügbar.

Auslieferungen in grossem Stil gestartet

Demnach liefert das Unternehmen ab sofort Plug-and-Play (PnP)-fähige NVIDIA HGX B300-Systeme und GB300 NVL72-Racks an Kunden weltweit aus. Diese Lösungen werden speziell entwickelt und vor der Auslieferung auf System-, Rack- und Rechenzentrumsebene vorvalidiert. Sie ermöglichen die schnelle Bereitstellung der branchenweit höchsten Leistung und Rechendichte für transformative KI-Infrastrukturen - von KI-Training im grössten Massstab über Echtzeit-KI-Argumentation, agentenbasierte KI-Anwendungen, multimodale KI-Inferenz bis hin zu physischen KI-Implementierungen, wie aus einer Pressemitteilung von Super Micro hervorgeht.

"Supermicro hat die beste Erfolgsbilanz bei der schnellen und erfolgreichen Bereitstellung neuer NVIDIA-Technologien", so Charles Liang, Präsident und CEO des Unternehmens. "Mit den Supermicro Data Center Building Block Solutions und unserer Expertise in der Vor-Ort-Bereitstellung ermöglichen wir die schlüsselfertige Bereitstellung der leistungsstärksten KI-Plattform - entscheidend für Kunden, die in Spitzentechnologie investieren möchten. Rechenzentrumskunden stehen vor vielen Herausforderungen der KI-Infrastruktur: komplexe Netzwerktopologie und -verkabelung, Stromversorgung und Wärmemanagement. Supermicro liefert vorvalidierte Plug-and-Play-Lösungen im System-, Rack- und Rechenzentrumsmassstab. So können KI-Fabriken schnell bereitgestellt werden und unsere Kunden werden zu führenden Anbietern im Bereich KI", betont der Manager weiter.

Super Micro kann NVIDIA-Schub gut brauchen

Der Auslieferungsstart der Blackwell-Chips von NVIDIA ist ein wichtiger Schritt für Super Micro. Das Unternehmen hat in seinem vierten Geschäftsquartal zwar mehr verdient, lag mit seinem Ergebnis aber unter den Markterwartungen. Auch die Erlöse fielen etwas schwächer aus als erhofft. Für kräftig Gegenwind sorgte zudem der Ausblick des Unternehmens: Für das laufende Quartal (Q1 des Geschäftsjahres 2025) peilt Super Micro im Schnitt ein EPS von 7,48 US-Dollar je Aktie an. Wall Street-Experten hatten für das erste Geschäftsquartal 2025 jedoch einen Gewinn je Aktie von 7,58 US-Dollar prognostiziert.

Auslieferungsstart schiebt Aktie an

Am Markt kommt das nun erfolgte Update zum Lieferstatus der von vielen Kunden mit Spannung erwarteten Blackwell-Produkte, die für das Training Künstlicher Intelligenz, Echtzeit-KI-Argumentation und andere KI-Anwendungen eingesetzt werden, äusserst gut an. Die Super Micro-Aktie legt vorbörslich an der NASDAQ 5,57 Prozent auf 46,40 US-Dollar zu. Bei NVIDIA selbst bleibt die Kursreaktion verhalten: Die NVIDIA-Aktie zeigt sich vorbörslich 0,21 Prozent höher bei 177,55 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com,Poetra.RH / Shutterstock.com

