Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 am Freitagmittag in Grün

Am Freitag tendiert der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ 0.33 Prozent fester bei 24’072.60 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 0.159 Prozent fester bei 24’030.77 Punkten, nach 23’992.56 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 23’983.63 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24’094.69 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 1.32 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 12.08.2025, den Stand von 23’839.20 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 12.06.2025, bei 21’913.32 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 12.09.2024, bei 19’423.07 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 14.76 Prozent zu Buche. Bei 24’094.69 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’542.20 Punkten verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Warner Bros Discovery (+ 13.27 Prozent auf 18.32 USD), Tesla (+ 5.65 Prozent auf 389.65 USD), Micron Technology (+ 3.96 Prozent auf 156.53 USD), Enphase Energy (+ 2.79 Prozent auf 38.36 USD) und Microsoft (+ 1.94 Prozent auf 510.73 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Lululemon Athletica (-2.97 Prozent auf 160.85 USD), Old Dominion Freight Line (-2.65 Prozent auf 145.44 USD), Cadence Design Systems (-2.62 Prozent auf 345.40 USD), Arm (-2.52 Prozent auf 150.80 USD) und eBay (-2.52 Prozent auf 90.13 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Warner Bros Discovery-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 21’855’763 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 3.669 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Die Charter A-Aktie präsentiert mit 7.20 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.04 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

