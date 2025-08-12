Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11'886 0.1%  SPI 16'595 0.2%  Dow 44'449 1.1%  DAX 24'025 -0.2%  Euro 0.9430 0.0%  EStoxx50 5'336 0.1%  Gold 3'349 0.1%  Bitcoin 96'848 0.4%  Dollar 0.8074 -0.6%  Öl 66.1 -0.9% 
Top News
Chancen und Gefahren: Wohin sich die NVIDIA-Aktie in Zukunft entwickeln könnte
Komax-Aktie bricht ein: Nach Halbjahresverlust weiterer Stellenabbau geplant
Novartis-Aktie gefragt: Weiterer Forschungserfolg mit Ianalumab
Commerzbank-Aktie auf 52-Wochen-Hoch: Das steckt hinter dem Anstieg
Prognoseanhebung: TUI-Aktie reagiert mit Kursgewinnen
Dow Jones aktuell 12.08.2025 18:02:40

Freundlicher Handel in New York: Dow Jones liegt im Plus

Der Dow Jones notiert am Mittag im Plus.

Am Dienstag verbucht der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE ein Plus in Höhe von 1.03 Prozent auf 44’429.07 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18.396 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0.476 Prozent höher bei 44’184.36 Punkten, nach 43’975.09 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 44’050.53 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 44’477.33 Punkten lag.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, mit 44’371.51 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 12.05.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 42’410.10 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 12.08.2024, einen Stand von 39’357.01 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 4.80 Prozent nach oben. Bei 45’054.36 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 36’611.78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Goldman Sachs (+ 3.42 Prozent auf 743.86 USD), UnitedHealth (+ 3.23 Prozent auf 260.52 USD), American Express (+ 2.29 Prozent auf 303.00 USD), Boeing (+ 2.19 Prozent auf 230.90 USD) und Nike (+ 2.03 Prozent auf 75.52 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil IBM (-1.18 Prozent auf 233.50 USD), Johnson Johnson (-0.88 Prozent auf 172.29 USD), McDonalds (-0.85 Prozent auf 301.77 USD), Coca-Cola (-0.69 Prozent auf 70.26 USD) und Amgen (-0.59 Prozent auf 283.40 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 14’919’983 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.826 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr hat die Merck-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8.98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Verizon-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.33 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

