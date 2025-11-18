Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones notiert im Minus

Um 17:58 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0.92 Prozent leichter bei 46’159.71 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 19.402 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 47’068.06 Zählern und damit 1.03 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (46’590.24 Punkte).

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 46’382.92 Punkte, das Tagestief hingegen 45’913.60 Zähler.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, einen Wert von 46’190.61 Punkten auf. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 18.08.2025, mit 44’911.82 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 18.11.2024, lag der Dow Jones-Kurs bei 43’389.60 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 8.89 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 48’431.57 Punkten. Bei 36’611.78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Merck (+ 2.98 Prozent auf 95.63 USD), Travelers (+ 1.21 Prozent auf 287.96 USD), Goldman Sachs (+ 0.85 Prozent auf 782.13 USD), Verizon (+ 0.63 Prozent auf 41.27 USD) und 3M (+ 0.48 Prozent auf 166.19 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Home Depot (-4.12 Prozent auf 298.80 EUR), Amazon (-3.04 Prozent auf 225.78 USD), UnitedHealth (-3.04 Prozent auf 310.79 USD), Microsoft (-2.67 Prozent auf 493.95 USD) und Honeywell (-1.95 Prozent auf 192.26 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 29’160’007 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 3.982 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Die Verizon-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8.75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Die Verizon-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

