Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’482 -0.9%  SPI 17’144 -1.0%  Dow 46’099 -1.1%  DAX 23’173 -1.8%  Euro 0.9260 0.4%  EStoxx50 5’534 -1.9%  Gold 4’068 0.6%  Bitcoin 74’655 1.9%  Dollar 0.7996 0.5%  Öl 64.1 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Novartis1200526Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539ABB1222171Rheinmetall345850
Top News
Soros setzt neu auf: Diese Veränderungen nahm der Starinvestor im dritten Quartal 2025 vor
Short-Positionen gegen den Boom: Deutsche Bank wappnet sich wohl gegen die KI-Blase
ABB setzt sich ehrgeizigeres Ziel für operative Gewinnmarge - Aktie in Rot
Bis 2027 gesetzte Ziele: Zurich sieht sich auf Kurs - Aktie gibt nach
Roche-Aktie springt an: Forschungserfolg mit Brustkrebsmittel
Suche...
Plus500 Depot

Travelers Aktie 2959439 / US89417E1091

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Performance im Fokus 18.11.2025 18:00:55

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones notiert im Minus

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones notiert im Minus

Der Dow Jones sinkt heute.

Travelers
229.84 CHF 0.79%
Kaufen Verkaufen

Um 17:58 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0.92 Prozent leichter bei 46’159.71 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 19.402 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 47’068.06 Zählern und damit 1.03 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (46’590.24 Punkte).

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 46’382.92 Punkte, das Tagestief hingegen 45’913.60 Zähler.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, einen Wert von 46’190.61 Punkten auf. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 18.08.2025, mit 44’911.82 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 18.11.2024, lag der Dow Jones-Kurs bei 43’389.60 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 8.89 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 48’431.57 Punkten. Bei 36’611.78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Merck (+ 2.98 Prozent auf 95.63 USD), Travelers (+ 1.21 Prozent auf 287.96 USD), Goldman Sachs (+ 0.85 Prozent auf 782.13 USD), Verizon (+ 0.63 Prozent auf 41.27 USD) und 3M (+ 0.48 Prozent auf 166.19 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Home Depot (-4.12 Prozent auf 298.80 EUR), Amazon (-3.04 Prozent auf 225.78 USD), UnitedHealth (-3.04 Prozent auf 310.79 USD), Microsoft (-2.67 Prozent auf 493.95 USD) und Honeywell (-1.95 Prozent auf 192.26 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 29’160’007 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 3.982 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Die Verizon-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8.75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Die Verizon-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten