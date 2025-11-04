Fresenius Medical Care (FMC) St-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit Underweight ein

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC nach Zahlen mit einem Kursziel von 41,50 Euro auf "Underweight" belassen. David Adlington lobte am Dienstag in seinem ersten Kommentar, dass der Dialysekonzern mit dem Umsatz und dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) die Erwartungen übertroffen habe. Er rechnet zunächst mit einer positiven Kursreaktion, die aber nachlassen könnte, falls Fresenius weitere Anteile platzieren sollte. Anleger sollten auch die jüngste Kursdivergenz zum Konkurrenten Davita auf dem Radar haben.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St befand sich um 09:01 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1.9 Prozent auf 44.82 EUR ab. Somit hat die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 7.41 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien beläuft sich auf 24’064 Stück. Der Anteilsschein stieg seit Anfang des Jahres 2025 um 4.4 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 06:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:06 / GMT



